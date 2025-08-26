Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

De aquí en adelante nadie puede dar menos del 100% y eso queda evidenciado con la intensidad de cada desafío (con excepciones). Por lo tanto, más allá de los resultados, hay que observar cómo quedó la tabla de posiciones.

Nuevamente los Dodgers de Los Angeles dieron un mensaje autoritario a los Padres de San Diego, retomando la cima del Oeste en la Liga Nacional, siendo el movimiento más llamativo de la reciente jornada evidentemente.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (77-55)

Medias Rojas de Boston (72-60)

Yankees de Nueva York (71-60)

Rays de Tampa Bay (64-67)

Orioles de Baltimore (60-71)

División Central

Tigres de Detroit (78-55)

Reales de Kansas City (67-65)

Guardianes de Cleveland (64-66)

Mellizos de Minnesota (59-72)

Medias Blancas de Chicago (48-83)

División Oeste

Astros de Houston (72-59)

Marineros de Seattle (71-61)

Rangers de Texas (66-67)

Angelinos de Los Ángeles (62-69)

Atléticos (61-72)

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+1) Yankees de Nueva (+0.5) Marineros de Seattle - Reales de Kansas City (4). Rangers de Texas (5.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (76-55)

Mets de Nueva York (70-61)

Marlins de Miami (62-69)

Bravos de Atlanta (59-72)

Nacionales de Washington (53-78)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (82-50)

Cachorros de Chicago (76-55)

Rojos de Cincinnati (68-64)

Cardenales de San Luis (65-67)

Piratas de Pittsburgh (57-75)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (75-57)

Padres de San Diego (74-58)

Cascabeles de Arizona (64-68)

Gigantes de San Francisco (63-68)

Rockies de Colorado (37-94).

Comodín en la Liga Nacional