MLB: Dominicano Edward Cabrera domina a los Bravos de Atlanta de Ronald Acuña (+Detalles)

El lanzador derecho dominicano de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, consiguió este lunes su séptima victoria de la temporada 2025 en el enfrentamiento ante los Bravos de Atlanta. Compromiso que se llevó a cabo en el LoanDepot Park, casa del conjunto de Florida, ante 8.111 aficionados.

La salida de Edward Cabrera

El serpentinero dominicano sometió a los bates de los Bravos a solo un imparable en siete episodios, no permitió carreras, otorgó dos boletos y ponchó a 10. Durante su actuación, Edward Cabrera realizó 100 pitcheos, 63 de ellos en la zona de strike y 37 malos.

Durante su actuación, el diestro utilizó 25 veces su cambio de velocidad, 24 su sinker, 24 curvas, 16 rectas y 11 slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 81 y las 100 millas por hora.

Sus números

El derecho de los Marlins de Miami tiene registro de siete victorias y siete derrotas con una efectividad de 3.32 en 23 aperturas. En 124.2 tercios de entradas lanzadas, Cabrera ha permitido 106 imparables, 46 carreras limpias, 12 jonrones, ha otorgado 41 boletos y ha ponchado a 136. Los rivales le conectan para .227.

Edward Cabrera, quien solo ha tenido un total de 84 aperturas en Las Mayores, tiene registro de 24 victorias y 29 derrotas con 4.02 de efectividad.

En 418.2 entradas lanzadas, el derecho dominicano ha permitido 334 imparables, 187 carreras limpias, 54 cuadrangulares, otorgado 209 boletos y ponchado a 464 rivales. Los contrarios le batean para un módico .217 de promedio.