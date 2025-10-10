Las exigencias de Belinda a Lupillo Rivera tras demandarlo

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva batalla legal sacude al mundo del entretenimiento y esta vez su protagonista es la mexicana, Belinda. Visiblemente incómoda con lo que considera exposiciones indebidas de su vida privada, interpuso una denuncia forman contra su expareja, Lupillo Rivera.

En la querella, acusan al cantante de violencia mediática, por lo que le exigen una orden de restricción que proteja no solo su integridad emocional sino también su derecho al resguardo de su intimidad.

La chispa que encendió a Belinda

El motivo por el que la artista impuso la restricción fue la autobiografía de Rivera, “Tragos Amargos”, en la que el cantante revela detalles íntimos de su romance con Belinda que datan desde 2019.

Según el despacho legal de ‘Beli’, muchas de esas revelaciones se hicieron sin su consentimiento y vulneran derechos humanos básicos: “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, advirtieron.

Asimismo, argumenta que la libertad de expresión no puede amparar acciones que perpetúan la violencia digital, pues considera que divulgar contenidos íntimos de terceros sin autorización constituye una forma de agresión.

La denuncia se presentó el 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya concedió medidas de protección, entre ellas la prohibición de acercamiento, de comunicación y la eliminación de cualquier publicación en redes sociales que mencione a la cantante.

¿Cuáles son las exigencias de Belinda?

Las medidas solicitadas por la defensa de la intérprete de “Ángel” son contundentes y buscan blindar varios frentes:

Que Lupillo Rivera se abstenga de acercarse, contactar o molestar de alguna forma a Belinda.

Que elimine de sus redes sociales esos pasajes o referencias que involucran a la cantante.

Que cese cualquier conducta ofensiva o peyorativa y respetar la intimidad de Belinda.

Que se reconozca que no todo es libertad de expresión: cuando dicha libertad invade derechos de terceros, debe imponerse responsabilidad.

El despacho jurídico enfatizó que la exposición mediática sin consentimiento configura un tipo de violencia simbólica que daña no solo reputaciones, sino también el bienestar emocional de quien es objeto del relato.