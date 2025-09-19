Lupillo Rivera responde a la supuesta infidelidad de Belinda

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace unos años, el cantante mexicano Lupillo Rivera, ha estado en el ojo del huracán tras numerosos escándalos vinculados a su breve romance con Belinda, como, por ejemplo: infidelidad y promesas incumplidas.

Pero, ¿Qué hay de cierto? Lupillo salió a hablar con total sinceridad de todo lo que ocurrió con su fugaz pero tan comentada relación que nació tras su paso por “La Voz México”, dejando al aire algunos detalles que sorprendieron a más de uno.

¿Belinda le fue infiel a Lupillo?

En una reciente entrevista para el podcast “Buena Vibra”, el azteca abordó una de las teorías más fuertes que circuló entre los medios y fue que él había terminado con la cantante porque la “cachó” con otro hombre.

Ante la interrogativa sobre el tema, Rivera respondió: “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. A lo que yo viví, disfruté, fue un noviazgo muy bonito, con eso me quedo”.

Con esto queda claro que, es posible que, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” haya visto a su ex con otro hombre, del cual se desconoce hasta el momento su identidad, aunque dejó claro que formó una linda historia con Belinda.

"La casa", los regalos y otros rumores

Quizá uno de los chismes más persistentes fue que el intérprete de “Grandes ligas” le había comprado una casa a su entonces pareja. Según algunos, ella habría pedido dinero para los impuestos de la vivienda y otros afirman que la propiedad fue un regalo suyo.

En este sentido, Rivera negó categóricamente que le haya comprado una casa a la también actriz o que ella le haya pedido dinero para tales fines. También señaló que los regalos que le hizo iban en una escala “normal”, como: detallitos, gestos comunes, nada “extravagante”.

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron en 2019 durante su participación como coaches en “La Voz México”. Lo que comenzó como admiración mutua con el tiempo se convirtió en algo más cercano, aunque él mismo ha dicho que fueron solo unos 7 meses los que mantuvieron una relación.