Belinda andaría de amores con un famoso político mexicano

Belinda celebró su cumpleaños número 36 rodeada de seres queridos, amigos, y un invitado inusual en su vida. Se trata del político José Luis Gracía Parra de quien se presume podría ser su nueva conquista.

El 15 de agosto, la cantante fue vista en un viaje a Disneyland, uno de sus lugares de ensueño, en donde compartió momentos agradables con los emblemáticos personajes de Disney.

Videos posteados en redes sociales muestran a la también actriz disfrutar de su estadía junto a personas allegados, sin embargo, la presencia del político a su lado llamó la atención de todos los usuarios.

En febrero de este año, Belinda y José Luis Gracía Parra fueron vinculados luego de asistir juntos a una boda en Huatulco, Oaxaca. Cabe mencionar que el político conocido como “El Choco”, es coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla.

Una etapa exitosa

Belinda siempre ha sido privilegiada con cada etapa de su vida profesional, sin embargo, en este 2025 ha cosechado grandes frutos en la música, actuación, y al parecer en su vida amorosa.

‘Indómita’, su nueva producción musical ha sido foco de atención de sus fanáticos por las letras personales de sus canciones, en especial, ha cobrado relevancia el tema Heterocromía, supuestamente dedicado a uno de sus ex.

Por otro lado, su participación en ‘Mentiras, la serie’ y su reciente participación en el Festival de Cannes 2025.