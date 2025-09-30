Tom’s Magic gana el tercer paso de la triple corona en Canadá

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se corrió la edición 135 de la Breeders' Stakes, la tercera joya de la triple corona canadiense, con victoria para el raudo Tom’s Magic, que se quedó con la bolsa de CA$400.000 con un gran desempeño en este recorrido de 2.400 metros sobre pista de grama.

Tom’s Magic se queda con la Breeders’ Stakes

Una carrera que fue disputa desde la partida. Al brinco inicial D'aurum se ubicó a la punta con un primer cuarto en :23.71 sobre un césped interior firme, seguido por fuera por Ciunas, con Faber y Tom's Magic en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

En la recta de enfrente el ritmo lento se mantenía, pero ahora como protagonista con Tom's Magic a la cabeza a la par de D'aurum, que lo controlaba a medio largo con splits de 50 y 78, muy cómodos ambos ejemplares controlando al resto del pelotón. Esta lucha continuó has el poste de la milla con un parcial de 104.2.

Rafael Manuel Hernández, jinete de Tom’s Magic en la recta final llamó a correr a su conducido para separarse de su acérrimo rival dejar el parcial de 127.4, para 2.000, y esperar el avance de Borealis Trail, que llegó a escena con todo el impulso justo después de la mitad de la recta final, pero sin alcanzar a Tom’s Magic, que terminó con una ventaja de cabeza y eclipsar el reloj en 151.4 para 2.400 metros.

Tom’s Magic, propiedad de CJ Thoroughbreds y Mo Speed ​​Racing, fue presentado por Michael Stidham. Ahora este hijo de Justify en la yegua Rahy Dixie Chicken, ahora tiene marca de 4 victorias y 2 segundos en siete presentaciones.