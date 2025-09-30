Headliner se triplecorona en Trinidad & Tobago

Suscríbete a nuestros canales

Un verdadero paseo de salud se dio el tresañero líder de Trinidad & Tobago, Headliner, tras conseguir su sexta victoria y defender su invicto en el Trinidad Derby (G1) tercer paso de la triple corona trinitaria, disputado en el hipódromo de Santa Rosa Park, Arima, para arrasar en la serie Triple Corona.

Headliner consigue la triplecorona en Trinidad y Tobago

El Trinidad Derby Stakes (G1) que se corrió en 2.000 metros fue una victoria de Headliner, de punta a punta en la cual enfrentó a seis rivales en la cartelera de seis carreras celebradas durante la jornada especial. Desde la partida Headliner y Have A Great Day luchaban por el liderato del tercer peldaño de la triada trinitaria.

Con los purasangres ahora en la recta de enfrente, Headliner sacó unos tres cuerpos de ventaja a sus rivales mientras los corredores se acercaban al poste de los 1.100 metros. A medida que el potro castaño continuó abriendo brecha sobre la oposición, Free Pass, que terminó segundo en el Guineas and Midsummer Classic, se abrió camino hacia la segunda posición una vez más.

Con el grupo acercándose a los 800 m, Headliner seguía deslizándose con facilidad, con la monta del jinete campeón Dillon Khelawan, para galopar a sus rivales por 12 cuerpos para cerrar la serie de la triple corona con gran estilo.

El ganador hijo de Headline News en B’s Passion, por Precise Sweep, fue presenatdo por el entrenador campeón John O'Brien, para la divisa de Diane E Scott. Dejó crono de 129.4 para los dos kilómetros.

Vale acotar, que el semental Headlines News, también es padre de la yegua In The Headlines, potra que se triple coronó en 2023, de igual manera en calidad de invicta. La victoria de esta potra significó un acto histórico que la convirtió en la primera potra en 56 años que logra concretar la Triple Corona en ese país, pues ninguna había podido emular hasta ahora a Chip Chip, que lo hizo en 1967.