Vuelve Junior F. en el clásico Antonio Fernández Castrillón rumbo al Clásico del Caribe

Serie Hípica del Caribe: Vuelve Junior F. gana primera clasificatoria

El domingo pasado, el Hipódromo Camarero de Puerto Rico fue escenario del esperado Clásico "Antonio Fernández Castrillón", una prueba de 1.800 metros que atrajo la atención de aficionados y expertos del turf. Este evento principal de la jornada destacó por la actuación sobresaliente de Vuelve Junior F., un ejemplar que dominó la carrera con claridad y superó sin dificultad a sus tres rivales.

La importancia de esta competencia radica en su papel como primera etapa clasificatoria para el Clásico del Caribe, una prestigiosa carrera internacional que se desarrollará en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá el primer domingo de diciembre. La victoria de Vuelve Junior F. no solo reafirma su calidad, sino que también representa una oportunidad para Puerto Rico de brillar en el ámbito regional del deporte ecuestre.

Juan Carlos Díaz llevó al tresañero Vuelve Junior F. a la victoria, y no tuvo problemas significativos para vencer a sus tres oponentes. El hijo de Maraud en BJ Miracle por Anasheed es el que gana. Para 1,800 metros, estableció un tiempo de 1:52.89. Vuelve Junior F., un jugador del FBC Racing, llegó a su primer clásico y su segunda victoria en once partidos, todos bajo el entrenamiento de Kevin Vélez.