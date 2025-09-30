Imagination sometió al campeón Sprinter en la recta final en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se disputó la Sprint Championship (G2) en el hipódromo de Santa Anita, en la cual el ejemplar Imagination, en fortísima atropellada derrotó al campeón defensor de la velocidad en Estados Unidos, Straight No Chaser. Esta prueba otorgó un lugar para la Breeders’ Cup Sprint a correrse el 1 de noviembre en Del Mar.

En un lote compacto, donde todo parecía que el ganador de la Breeder’s Cup Sprint 2024, Straight No Chaser, tenía la prueba a su disposición en la recta final, en los últimos 100 metros sucumbió ante la atropellada de Imagination, que no corría desde finales de enero, para quedar con la Sprint Championship (G2) con una bolsa de $200,000, para quedar con una plaza para la Breeders’ Cup Sprint, con una bolsa de $2 millones a correré en 1 de noviembre en Del Mar.

Straight No Chaser, el vigente campeón de velocidad de Norteamérica se apresuró a tomar la delantera con John Velázquez a bordo y completó el primer cuarto de milla en 22.02 segundos. Imagination, con Juan Hernández al mando, se adelantó en el medio del pelotón, pero pronto cayó al penúltimo lugar.

Straight No Chaser, se mantuvo en la punta con un parcial en la media milla en 44.71 segundos, y luego paso 56.71 segundos con una clara ventaja de dos cuerpos y medio en los 1.000 iniciales. Pero, ese esfuerzo pagó con la remontada por el extremo exterior de Imagination, quien atrapó a Straight No Chaser en el último 100 finales y ganó por un cuerpo y tres cuartos, en corno de 69 flat para seis furlones.

Imagination, entrenador por Bob Baffert, de cuatro años, es hijo de Into Mischief y de la yegua Empire Maker por Magical Feeling. Fue adquirido por $1,050,000 en la subasta de yearlings de Keeneland en septiembre de 2022. Imagination con esta victoria, mejoró su marca a 3 tres victorias, 5 segundos y 2 terceros en 13 presentaciones con $600,700 en ganancias.