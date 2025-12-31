Estos son los graves cargos que enfrenta Stefon Diggs, pareja de Cardi B

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras más explosivas de la NFL, el receptor Stefon Diggs, quien lució una temporada brillante con los New England Patriots y acaba de ser padre de su primer hijo en común con Cardi B, ahora se encuentra en medio de una tormenta legal que amenaza su reputación.

El jugador de 32 años ha sido acusado formalmente de un delito grave de estrangulamiento y de un cargo menor por agresión y lesiones tras un presunto altercado ocurrido el pasado 2 de diciembre en su lujosa residencia en Dedham, Massachusetts.

El incidente que metió en problemas al novio de Cardi B

Según los documentos judiciales y el informe policial, la disputa habría estallado entre Diggs y una mujer que trabajaba como su chef privada, luego de una discusión sobre dinero que supuestamente se le debía.

La mujer declaró a la policía que Stefon la abofeteó en la cara y luego intentó estrangularla colocando su antebrazo alrededor de su cuello, lo que le provocó dificultad para respirar e incluso la sensación de que podría desmayarse.

Después del ataque, la presunta víctima renunció y se fue de la residencia. Aunque inicialmente no quiso presentar cargos cuando acudió a la policía el 16 de diciembre, más tarde decidió proceder legalmente el 23 de ese mismo mes.

Cargos y fechas clave

El deportista enfrenta ahora dos cargos:

Delito grave de estrangulamiento o asfixia, con pena potencialmente severa.

Delito menor de agresión y lesiones.

La comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Dedham está programada para el 23 de enero de 2026, justo dos días antes de que los Patriots deban jugar, posiblemente, el Juego de Campeonato de la AFC.

Esta coincidencia en el calendario ha encendido aún más la atención mediática, ya que la temporada y la carrera profesional de Diggs podrían verse seriamente afectadas según cómo se desarrolle el proceso legal.

Desde el primer momento, Stefon Diggs ha negado rotundamente todas las acusaciones. A través de su abogado, David Meier, ha declarado que las alegaciones son “infundadas, no corroboradas y nunca ocurrieron”.

Por su parte, Los New England Patriots emitieron un comunicado reconociendo que están al tanto de la situación y que respaldan a Diggs mientras continúan recopilando información y cooperan con las autoridades y con la NFL.