NFL: Stefon Diggs, receptor de los Patriots, es acusado de agresión por una empleada doméstica

Stefon Diggs, receptor estrella de los New England Patriots, enfrenta un panorama legal complicado tras ser acusado de un delito grave de estrangulamiento y un delito menor de agresión. Los cargos se derivan de un presunto incidente ocurrido el pasado 2 de diciembre, el cual ha sacudido la estabilidad del equipo justo antes de la postemporada.

Detalles del incidente y el proceso judicial

Este martes por la mañana se llevó a cabo una audiencia preliminar en el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts. Aunque los detalles iniciales están bajo revisión, la comparecencia oficial de Diggs ante el juez ha sido programada para el 23 de enero. Esta fecha es particularmente sensible para el jugador y su organización, ya que coincide con el viernes previo al partido por el Campeonato de la AFC.

Según el informe policial, los hechos fueron denunciados por una mujer que trabajaba como chef privada para el jugador. El 16 de diciembre, la denunciante relató que, en la fecha del incidente, Diggs entró en su habitación y, tras una acalorada discusión sobre pagos pendientes, supuestamente la abofeteó. El relato policial añade que el receptor intentó estrangularla con el codo y posteriormente la arrojó sobre una cama.

Disputas financieras y acuerdos de confidencialidad

La relación laboral terminó abruptamente tras la supuesta agresión. Cuando la mujer intentó recuperar sus pertenencias el 9 de diciembre, se le informó que, para recibir el pago adeudado, debía firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA). Al negarse a firmar, y tras una deliberación personal, la mujer decidió formalizar los cargos el 22 de diciembre, a pesar de sus dudas iniciales.

La postura de la defensa

El abogado del jugador, David Meier, ha rechazado tajantemente las acusaciones, calificándolas de "infundadas" y "no corroboradas". Según Meier, la denuncia es una represalia derivada de una disputa económica entre empleado y empleador. "Stefon espera demostrar la verdad ante un tribunal", afirmó el abogado, sugiriendo que la motivación de la denunciante es puramente financiera. Reportes del Boston Globe indican que la defensa podría estar buscando una resolución económica para cerrar el caso.

Reacción de los Patriots y la NFL

La organización de New England ha emitido un comunicado oficial mostrando un respaldo cauteloso hacia su jugador. "Apoyamos a Stefon", declaró el equipo, subrayando que colaborarán con las autoridades y con la NFL conforme avance la investigación. Por su parte, la liga confirmó que está al tanto de la situación y mantiene contacto constante con la franquicia, aunque evitaron dar declaraciones adicionales por tratarse de un proceso legal activo.

Impacto deportivo en New England

A sus 32 años, Diggs se ha consolidado como la pieza clave de la ofensiva tras firmar un contrato de 69 millones de dólares por tres temporadas. Actualmente lidera al equipo con 82 recepciones, 970 yardas y cuatro anotaciones.

Con un récord de 13-3, los Patriots se preparan para cerrar la temporada regular contra los Miami Dolphins. Sin embargo, la incertidumbre sobre la disponibilidad de Diggs para las rondas finales de los playoffs genera una sombra de duda sobre las aspiraciones del equipo al Super Bowl.