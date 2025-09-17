Conoce a Stefon Diggs, novio de Cardi B y padre de su cuarto hijo

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del miércoles 17 de septiembre, la rapera Cardi B confirmó lo que todos pensaban: está embarazada nuevamente. Esto ocurre a tan solo un año de haber recibido al último bebé que tuvo junto al rapero Offset.

A finales de 2024, la estadounidense comenzó un romance con Stefon Diggs, aunque no fue sino hasta junio que confirmaron su relación. Ahora, ambos están listos para recibir a su primer bebé en conjunto, siendo este el cuarto para la rapera y el segundo para Diggs.

¿Quién es Stefon Diggs?

Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots, no solo da de qué hablar por sus atrapadas espectaculares en el emparrillado sino también por todo lo que a sus 31 años ha construido de manera sólida en la NFL.

Diggs nació el 29 de noviembre de 1993, y jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Maryland, donde se destacó desde temprano. Fue seleccionado en el draft de la NFL en 2015, quinta ronda, elección número 146 por los Minnesota Vikings.

Sus temporadas más prolíficas vinieron tras su paso por los Vikings, Buffalo Bills y luego Houston Texans. En Buffalo consolidó su estatus como uno de los receptores más consistentes de la liga: varias temporadas con más de 1,000 yardas recibidas.

Sus estadísticas actuales (temporada regular 2025) muestran una recuperación y adaptación con los Patriots, donde su rol es clave. Aunque sufrió una lesión de ligamento cruzado durante su etapa en los Texans, Diggs ha afirmado que su rehabilitación va por buen camino.

Cambio de equipo, contrato millonario y expectativas

El 28 de marzo de 2025, el oriundo de Maryland firmó un contrato de tres años por 69 millones de dólares, de los cuales una parte importante está garantizada, para jugar con los New England Patriots.

Este traspaso fue visto con interés por los analistas deportivos: los Patriots han estado reconstruyendo su ofensiva aérea, y la llegada de Diggs se interpreta como un movimiento de peso para mejorar su juego de pase.

Vida personal bajo los reflectores

Más allá del campo, su vida también ha atraído atención mediática. Jugador comprometido con su hija Nova, fruto de una relación previa, Stefon ha mostrado un lado paternal y cercano.

Recientemente, su relación con Cardi B se volvió oficial. Se especulaba desde hace tiempo, pero fue en junio de 2025 que la pareja hizo pública su unión con apariciones juntos. La rapera de ascendencia dominicana ha dicho que Diggs le hace sentir segura, le da confianza y la respalda emocionalmente.