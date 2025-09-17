Cardi B anuncia que está embarazada: ¿Quién es el padre del bebé?

Suscríbete a nuestros canales

La rapera Cardi B dejó atrás los rumores y, en una entrevista que vio la luz el miércoles 17 de septiembre, confirmó que está embarazada de su cuarto hijo, quien llegará a acompañar a los otros 3 retoños que tuvo con Offset.

Tras semanas de especulaciones y titulares curiosos, la cantante habló con franqueza sobre este nuevo capítulo durante su aparición en CBS Mornings, donde además, informó que, el bebé nacerá antes del inicio de su gira en febrero de 2026.

¿Quién es el padre del hijo de Cardi B?

El 12 de septiembre de 2024, la artista de ascendencia dominicana anunció la llegada de su tercer hijo con el rapero Offset, unos pocos meses después de haber confirmado que se separaban después de varios años de relación y tres hijos en común.

A finales de 2024, Cardi B cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, comenzó a salir con el deportista Stefon Diggs hasta convertirse en los futuros padres de ese cuarto bebé que viene en camino.

“Tengo un bebé con mi novio, Stefon Diggs”, expresó en la entrevista con Gayle King. “Estoy emocionada”, agregó en su intervención. Asimismo, aseguró que, está muy feliz con su pareja.

Un noviazgo que escaló a una familia

Aunque la estadpunidense comenzó su relación con el jugador de fútbol americano finalizando el año pasado, la pareja mantuvo en gran medida un bajo perfil. No fue hasta mayo que su romance salió a la luz públicamente, cuando fueron vistos juntos en un partido de los Knicks.

En agosto los rumores de embarazo se intensificaron, pues, la rapera fue vista saliendo de un tribunal, posando la mano sobre su vientre. A pesar de las preguntas directas en redes sociales y medios, había negado el embarazo... ¡hasta ahora!

“Tengo la impresión de estar en un buen espacio. Me siento muy fuerte, muy poderosa que hago todo este trabajo, pero hago todo este trabajo mientras creo un bebé”, dijo la intérprete de “Please me”.

¡No todo es familia!

Pese a que Cardi, quien ya es madre de Kulture, Wave y Blossom, ama a su familia y siempre tiene presente a sus hijos, también tiene la mirada puesta en el presente y futuro de su exitosa carrera.

Muchos pensarán que, la rapera se alejará momentáneamente para disfrutar su embarazo, pero, reveló que, esta misma semana sale su álbum y su gira comenzará en febrero de 2026, por lo que no solo sobrará el talento de la artista sino también los pañales y las mamilas.