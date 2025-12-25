¡Mucho cuidado con estos juveniles! La jornada del sábado presenta mucha actividad para ejemplares en su primer año

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado 27 de diciembre presenta varios ejemplares que harán su estreno, hijos de madres ganadoras de grados y a su vez hermanos con campaña de grados con buen papel en cuanto a líneas progenitoras. Fair Grounds, Gulfstream Park, Turfway Park, Oaklawn Park y Turf Paradise presentan a estos prospectos.

Fair Grounds: Once carreras y un par de stakes están en disputa

La carrera inaugural de la jornada del sábado en Fair Grounds presenta a Tan Chulo, un potro de 2 años hijo de Caravaggio en la ganadora de Grado 2 Sircat Sally, quien ganó 552,860 dólares y ganó tres carreras de grado en césped. Es presentado por Tanner Tracy en yunta con Ben Curtis.

Taterpie también debuta el viernes en la misma carrera en Fair Grounds. Este potro de 2 años, hijo de Flameaway, es medio hermano de Arzak, ganador de Grado 2, quien ganó $1.08 millones. El potro será montado por Brian Hernández Jr. para el entrenador Greg Foley. Bluegrass Town, Noble Affair y Chasing Freedom surgen como los favoritos.

Gulfstream Park: Once competencias y dos stakes se correrán

Olympic Dame, potranca de 3 años por Medaglia d'Oro, debuta con el entrenador Brendan Walsh en la primera carrera de Gulfstream Park. La yegua es hija de Dame Marie, clasificada en Grado 2, lo que la convierte en media hermana de Honor Marie, ganadora de Grado 2 y ganadora de $793,115. Olympic Dame con Mario Gutiérrez para Qatar Racing. Las cuotas favorecen a Marketplaceofideas (GB), Whitethorn y Big Magic (IRE).

Oaklawn Park: Diez pruebas que incluyen un stakes están en el escenario

La séptima carrera de Oaklawn Park presenta a Izzy's Gunna Run, una potranca de 2 años, hija de Gun Runner y de la ganadora de Grado 2, Isabella Sings. La potranca debuta con el entrenador Phil D'Amato, con Ramón Vázquez a bordo. Isabella Sings ganó $648,000 durante su carrera y ganó cuatro carreras de grado. La potranca parte como favorita, junto a French Friction y My Gun’s Loaded.

Edzo Said So hará su estreno en la cuarta carrera con la monta de Francisco Arrieta y la preparación de Robert Medina. Este macho de dos años, hijo de Improbable por Little Swoon, es medio hermano del ganador Iliad, vencedor del San Felipe Stakes, y figuraciones en el San Felipe Stakes y Santa Anita Derby, que produjo $247.345. Esta prueba parte como favoritos: Candy Cane Crain, No More Kings y Wicked Gun.

Turfway Park: diez competencias, que incluyen un stakes, se estarán dirimiendo

Jittier Girl, una potra de tres años, aparece inscrita en la quinta carrera de la jornada con la monta de Inoel Beato y la preparación de Todd Beattie. Jittier Girl es hija de Le Havre en la ganadora Grado 3 Fugitive Angel, productora de $382.661 con siete victorias, lo que la hace media hermana de Utmost, ganador del Sky Classic Stakes (G2) y produjo $168.571 en campaña de 14 carreras.