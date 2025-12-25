Elliott Bracho contra Flavien Prat y Manuel Franco por los $150.000 del Queens County Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York, programó once carreras que incluyó el Queens County Stakes con un valor de $150.000 en premios a repartir en distancia de 1.800 metros para machos de tres y más años, con la participación de seis ejemplares que buscarán adjudicarse este evento que denota paridad entre los concursantes.

El jinete venezolano Christopher Elliott Bracho, tendrá la gran oportunidad de decidir este evento encima del ejemplar Kinetic, para el entrenador Brad Cox, quien inscribió a Full Scree con Manuel Franco, que surgen como fuertes contendientes junto a Cooke Creek con la monta de Flavien Prat para Mike Maker.

Aqueduct, New York: Queens County Stakes con seis machos a seguir

El veterano Cooke Creek, que ha obtenido dos puestos en stakes de grado, se enfrentará a cinco formidables rivales en el Queens County Listed $150,000, una ruta de nueve furlongs para caballos de 3 años en adelante, el sábado 27 de diciembre en Aqueduct Racetrack.

Entrenado por Mike Maker para el Flying P Stable de Jay Provenzano, el castrado Uncle Mo de 6 años ha acumulado $604,527 con un balance de 27 actuaciones, producto de 6 victorias, 3 segundos y 4 terceros, que contará con la monta de Flavien Prat.

Por su parte, el entrenador ganador del premio Dual Eclipse, Brad Cox, enviará una fuerte pareja con el ganador de dos stakes, Full Screen con Manny Franco y el ganador de stakes restringidos, Kinetic con Christopher Elliott.

Full Screen, de Sanford Goldfarb, Steven Speranza y Crown Stable, un caballo de 6 años criado en Ontario, hijo de Big Screen, cuenta con 35 participaciones, con una performance de 6 primeros, 5 segundos y 9 terceros, con ganancias de $551,543.

Kinetic, criado en Kentucky por Godolphin, regresa de una pausa de nueve meses luego de un distante quinto puesto en el Grado 3 Essex Handicap el 22 de marzo en Oaklawn Park. El potro hijo de Street Sense de 4 años armó una impresionante racha de cinco carreras en las que quedó primero o segundo entre agosto de 2024 y el 25 de enero de este año.

El Queens County Stakes de $150,000 está programada para la octava de 11 carreras del sábado 27 de diciembre. Hora de inicio 3:40 p.m. hora venezolana. Estos son los candidatos: