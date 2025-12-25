¡El Ángel de la Paz brilló! Castillo, y González consiguieron sendas marcas para su carrera personal

Suscríbete a nuestros canales

Los estos éxitos y hazañas son hechos significativos para cualquier profesional del hipismo global, sin importar si están en fases tempranas, medias o consolidadas de su carrera, representan emblemas de excelencia, huellas duraderas y fundamentos sólidos que enriquecen su trayectoria personal y laboral.

Estas relevantes marcas no solo evidencian la dedicación y el talento de los venezolanos en el escenario internacional, sino que además muestran su cada vez mayor influencia y contribución al progreso de un deporte con renombre y tradición mundial.

Ángel Castillo consumó las 1000 victorias en Estados Unidos

Ángel Alciro Castilo, ¡Por fin! Fue el grito del “ángel de la fusta” como lo conocen sus más allegados, cuando aquel 11 de marzo cruzó la meta en el primer lugar con el ejemplar Hi Heeled Warrior, presentado por Irving Rodríguez, en Parx Racing para conquistar la victoria mil de por vida en Estados Unidos.

Una espera que duró casi un mes para el “astro zuliano”, para que llegara este hito dentro de campaña dilatada entre Venezuela y Estados Unidos, con más de 3 mil victorias internacionales. Trece campañas en tierras norteñas y varios títulos como jinete en Santa Rita y La Rinconada, lo convierten en uno de los mejores jockeys de Venezuela.

El entrenador venezolano Oscar Manuel González llega a 200 victorias

“OMG” conocido en nuestro país como uno de los entrenadores de gran trayectoria y ganador selectivo en La Rinconada, Oscar Manuel González, consiguió la victoria 200 de por vida en Estados Unidos. González, quien por más de 15 años en Venezuela logró más de 600 triunfos, con varias pruebas selectivas y de grado.

Oscar, comenzó su carrera profesional en Estados Unidos desde 2014, y fue hasta el 13 de marzo, cuando ensilló a dos ejemplares en la tercera del programa en Gulfstream Park, y a pocos días de finalizar el Championship Meet, consiguió la victoria 200 por intermedio de One Smokin’ Rita, con la monta del jinete colombiano, José Morelos. Para finalizar la temporada, OMG, tiene 206 victorias, 13 logradas en esta zafra.