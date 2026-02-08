Donald Trump dice cuál es su equipo favorito para ganar el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre del Super Bowl LX está en su máximo nivel y este domingo 8 de febrero más de 100 millones de personas estarán con los ojos puestos en el partido entre los New England Patriots del venezolano Andrés Borregales y los Seattle Seahawks, partido que será transmitido por Meridiano Televisión y Meridiano.net a partir de las 6:00 pm con la antesala.

A quipen apoya Trump

En el marco del gran partido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, develó en las redes sociales que equipo quiere que gane el Super Bowl LX. En un mensaje publicado en la redes sociales de la Casa Blanca, el mandatario aseguró que es un "gran día" para su país por el evento.

También alavó la labro de los dos mariscales de campo, Drake Maye de los Patriots y Sam Dornold de los Seahawks. Asimismo, Trump señaló que su franquicia favorita para que gane el Super Bowl son los Patriots.

Partido con sabor a revancha

Esta será la segunda vez en la historia que Patriots y Seahwks se enfrenten en un Super Bowl, así que el partido en el Levi's Stadium tendrá sabor a revancha para los de Seattle, ya que hace 11 años cayeron ante los de New England dirigidios por Tom Brady.