¡Llegó el Niño Jesús! Jinete venezolano campeón aprendiz en Valencia y La Rinconada consiguió su primera victoria en Estados Unidos

Nunca es tarde cuando la dicha llega. Durante la jornada en víspera de Navidad en el hipódromo de Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida, el jinete venezolano José Javier Zerpa consiguió su primera victoria de por vida en Estados Unidos.

En la cartelera de este miércoles 24 de diciembre en el desarrollo del Championship Meet, Zerpa recibió la oportunidad del entrenador también venezolano Antonio Sano para concretar su primera foto en los circuitos estadounidenses.

Gulfstream Park: Zerpa del estado Apure para el mundo

José Javier Zerpa, recordado jinete venezolano nacido en San Fernando de Apure en marzo de 1972. Este miércoles, a la edad de 53 años, consiguió su primera victoria de carácter internacional. El jockey profesional ganador de más de mil carreras en Venezuela se reencontró con el parque de ganadores, gracias a la conducción del ejemplar Divine Blue, presentada por Antonio Sano.

La cuarta carrera del programa reservada para un Maiden Claiming por 29 mil dólares para potras de dos años en distancia de 1.664 metros en pista sintética. Zerpa, encima de Divine Blue, aprovechó su velocidad para tomar la punta desde la partida y controlar la carrera hasta la raya. Divine Blue, con Zerpa, jamás vio comprometido su triunfo. La ganadora empleó registro de 101.3 y dejó un margen de no menos de dos cuerpos.

Divine Blue, una descendiente de Constitution en Divine Heart por Divine Park, presentada por Antonio Sano para los colores selectivos del Stud Cairoli Racing Stable, alcanzó su primera victoria en su quinta presentación. La ganadora arrojó $11,80 al ganador.

José Javier Zerpa un jockey con experiencia selectiva

José Javier Zerpa fue el mejor aprendiz del Hipódromo Municipal de Ciudad Bolívar en 1991 a la edad de 19 años, donde ganó 15 carreras, En 1993 obtuvo su primer triunfo en el Hipódromo La Rinconada a bordo de Nandina, entrenada por Daniel Pérez. En 1994 arriba entre los 10 mejores jinetes de La Rinconada y se titula como aprendiz del año tanto en La Rinconada como en Valencia.

A Zerpa, se le recuerda con sus victorias clásicas (entre otras) cuando ganó con Yagualera el Clásico “Prensa Hípica Nacional” y el “Joaquín Crespo” y con Mariawaleska el Clásico “Hipódromo La Rinconada”.

En 1998 fue el líder en victorias Clásicas, al ganar el Clásico “Congreso de la República” con Green Gold, el “Ministerio de Agricultura y Cría” con Cantorreal y los Clásicos “Presidente de la República” y “José María Vargas” con El Gran Sol, entre otros.

Gulfstream Park: Zerpa debuta en Estados Unidos

José Javier Zerpa, hizo su debut el viernes 6 de septiembre 2024 en el opening day del Sunshine Meet celebrado en el Hipódromo de Gulfstream Park. Logró adjudicarse con la sexta posición en un Maiden Special Weight de $35.000 para potrancas de dos (2) años, a la altura de la carrera número seis (6) del programa del nuevo meeting en la arena de Florida.

Zerpa estuvo en el lomo de la dosañera y debutante Miss Paola (número 4 en la gualdrapa) presentada por su compatriota Antonio Sano y propiedad de Top Racing, LLC. La carrera la ganó Paradise City conducida por el jinete boricua Edgar Zayas.

La única experiencia internacional anterior de Zerpa, antes de su estreno en Estados Unidos, fue en 2003 cuando arribó séptimo en la Copa Velocidad del Caribe con El Caprichoso.