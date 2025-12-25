Hermana de Serena Williams se casó a lo grande con actor europeo

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de mucha unión es que lo vivió la tenista Venus Williams en su boda con el actor Andrea Preti. Ambos sellaron su amor frente a Dios en una mágica ceremonia realizada en Palm Beach, Florida.

Una celebración a lo grande

Medios y redes sociales publicaron la celebración en la que Venus lució radiante con varios cambios de vestido todos en el clásico color blanco, que hicieron un contraste perfecto con su color de piel.

La imponente isla fue testigo de la mágica celebración, cargada de amor y romanticismo de ambos, que festejaron en la compañía de familiares y amigos cercanos.

La ceremonia fue totalmente íntima, siendo ellos quienes han utilizado las redes sociales para compartir imágenes repletas de música, comida, lujo, sonrisas y mucha diversión.

Hermanas unidas

Venus, hermana de la tenista Serena Williams, tras la ceremonia se trasladó con su ahora marido e invitados al restaurante en Lisola, donde disfrutaron de cada momento mágico, en especial de la gastronomía al mando del chef Nino Di Costanzo.

Medios estadounidenses afirman que Serena estuvo en cada momento al lado de su hermana, y en los días previos con los preparativos, en especial en la selección del vestido.

“Fue el día más feliz, hermoso y dulce de mi vida. Todos nos amamos tanto”, comentó Venus a la revista Vogue.

Entre los looks destacaron las perlas, colas largas, siluetas entalladas, tocados y maquillaje suave para la novia. Mientras que el novio lució elegante con el clásico esmoquin.