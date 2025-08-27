Serena Williams desató la polémica tras revelar su método para perder 14 kilos

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda del tenis, Serena Williams, mostró su gran cambio físico a través de una foto que colgó en sus redes sociales donde Licia en traje de baño, donde luce más esbelta y definida. Los comentarios especulando no tardaron en llegar sobre los supuestos métodos que pudo haber utilizado para llegar a su peso ideal.

Sin embargo, ese mismo día Serena reveló su método y silenció los rumores sobre una supuesta cirugía. La vía de la tenista desató la polémica. Williams, confesó que utiliza las conocidas inyecciones que ayudan a perder peso.



"Dicen que las inyecciones GLP-1 son 'un atajo'.Pero no lo son. Es ciencia. Después de tener hijos,era la medicina que mi cuerpo necesitaba. Los GLP-1 me han ayudado a perder más de 14 kilos", se lee en el anuncio de una empresa que ofrece estos medicamentos, donde además el esposo de Williams es inversionista.

Ademas, hay un video donde Williams muestra gráficamente cómo se inyecta, la deportista revela que ha perdido esa cantidad de kilos en tan solo ocho meses y se muestra totalmente feliz ante el cambio.



Sin embargo, no todos los seguidores de la atleta se mostraron feliz por el cambio, no por la pérdida de kilos sino la forma en que lo hizo.

Serena Williams cuestionada

Es por eso que, en los últimos días, Serena se ha enfrentado a duros cuestionamientos. Sobre todo, de sus seguidores quienes asegura que es un mensaje "antiético" e incluso "peligroso" para la salud.