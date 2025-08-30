Famoso reportero es arrestado en Miami por robar a su vecino

Suscríbete a nuestros canales

La carrera del reconocido reportero de WSVN-ABC, Michael Hudak, se vio empañada en las últimas horas luego de haber sido arrestado por la policía tras admitir un robo que realizó en la casa de su vecino.

En más de 15 mil dólares está valorado el robo que hizo Hudak, cuando una persona le confió su vivienda para que estuviera a cargo de ella mientras vacacionaba en Europa.

El robo del reportero de ABC

Fue el mismo comunicador quien se entregó a la policía de Miami al ser acusado de robar un lujoso reloj Rolex valorado en 16.000 dólares. El delito no pasó desapercibido, pues, Michael no solo sustrajo el reloj sino también lo empeñó usando su propia identificación.

El hecho se habría ejecutado mientras la víctima estaba en España y Hudak, confiado por su cercanía con el entorno, tuvo acceso gracias a una llave de repuesto entregada únicamente para casos de emergencia.

A su regreso, el vecino descubrió la pérdida sin señales de ingreso forzado y, días después, recibió la notificación de que el reloj había sido empeñado. La pista lo llevó directo al demandado tras cotejar los documentos de la transacción.

Cargos y confesiones

Ahora enfrentando cargos por hurto mayor y robo en vivienda desocupada, el ganador de un premio Emmy permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. La cadena televisiva lo suspendió sin goce de sueldo mientras el proceso avanza.

En una confesión que bordea lo insólito, Hudak admitió el robo a través de un mensaje de texto: “Fue una versión diferente de mí la que tomó el reloj”. Esa frase resume el escándalo mediático que, tras su impecable imagen profesional, ahora lo coloca en el ojo del huracán.