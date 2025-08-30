|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|1
|4
|1
|Entradas
|NYY
|CWS
|4º
|Aaron Judge batea jonrón (42) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|5º
|Mike Tauchman pega sencillo con línea a jardinero derecho Cody Bellinger. Curtis Mead anota.
|1
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|B. Rice 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.245
|A. Judge DH
|3-1
|1
|1
|1
|.322
|C. Bellinger RF
|3-0
|0
|0
|0
|.279
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.238
|A. Wells C
|2-0
|0
|0
|0
|.209
|A. Volpe SS
|2-0
|0
|0
|0
|.208
|R. McMahon 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.217
|J. Domínguez LF
|2-0
|0
|0
|0
|.255
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cam Schlittler
|5.2
|1
|4
|8
|95-63
|2.63
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|M. Tauchman RF
|3-2
|0
|0
|1
|.278
|K. Teel C
|2-0
|0
|0
|0
|.297
|L. Sosa 1B
|3-1
|0
|0
|0
|.268
|C. Montgomery SS
|3-0
|0
|0
|0
|.226
|A. Benintendi DH
|3-1
|0
|0
|0
|.239
|W. Robertson LF
|2-0
|0
|0
|0
|.050
|C. Mead 3B
|1-0
|1
|0
|0
|.233
|B. Baldwin CF
|2-0
|0
|0
|0
|.236
|C. Meidroth 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.251
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Shane Smith
|6.0
|1
|2
|6
|87-50
|3.75
|
NY Yankees
|
Chi White Sox
|2
|H
|4
|1
|HR
|0
|6
|TB
|4
|4
|DEB
|4
|
NY Yankees
|
Chi White Sox
|8
|K
|6
|63
|ST
|50
|4
|H
|2
|1
|BB
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|B. Rice 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.245
|A. Judge DH
|3-1
|1
|1
|1
|.322
|C. Bellinger RF
|3-0
|0
|0
|0
|.279
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.238
|A. Wells C
|2-0
|0
|0
|0
|.209
|A. Volpe SS
|2-0
|0
|0
|0
|.208
|R. McMahon 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.217
|J. Domínguez LF
|2-0
|0
|0
|0
|.255
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cam Schlittler
|5.2
|1
|4
|8
|95-63
|2.63
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|M. Tauchman RF
|3-2
|0
|0
|1
|.278
|K. Teel C
|2-0
|0
|0
|0
|.297
|L. Sosa 1B
|3-1
|0
|0
|0
|.268
|C. Montgomery SS
|3-0
|0
|0
|0
|.226
|A. Benintendi DH
|3-1
|0
|0
|0
|.239
|W. Robertson LF
|2-0
|0
|0
|0
|.050
|C. Mead 3B
|1-0
|1
|0
|0
|.233
|B. Baldwin CF
|2-0
|0
|0
|0
|.236
|C. Meidroth 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.251
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Shane Smith
|6.0
|1
|2
|6
|87-50
|3.75
|
NY Yankees
|
Chi White Sox
|2
|H
|4
|1
|HR
|0
|6
|TB
|4
|4
|DEB
|4
|
NY Yankees
|
Chi White Sox
|8
|K
|6
|63
|ST
|50
|4
|H
|2
|1
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Yankees
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|1
|2
|0
|White Sox
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|1
|4
|1
|Entradas
|NYY
|CWS
|alta
|4º
|Aaron Judge batea jonrón (42) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|baja
|5º
|Mike Tauchman pega sencillo con línea a jardinero derecho Cody Bellinger. Curtis Mead anota.
|1
|1
Ver más