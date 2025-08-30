Play by Play

Play by Play

MIL 4
TOR 1


TB 4
WSH 1


PIT 10
BOS 3


MIA 11
NYM 8


Baja 10th play by play
ATL 2
PHI 3
B: 0
S: 2
O: 2
STL 3
CIN 2
B: 0
S: 0
O: 1
LAA 1
HOU 1
B: 0
S: 2
O: 1
SD 3
MIN 3
B: 0
S: 0
O: 1
NYY 1
CWS 1
B: 0
S: 0
O: 2
DET 1
KC 1
B: 1
S: 1
O: 2
SEA 0
CLE 1
B: 0
S: 0
O: 2
BAL 7
SF 1
B: 1
S: 1
O: 0
CHC 1
COL 0
B: 0
S: 1
O: 3
Warmup
AZ 0
LAD 0
Pre-Game
TEX 0
ATH 0

NYY
75-60 (.556)
1
Baja 6th 2 outs
1

CWS
48-87 (.356)
Will Robertson

AL BATE

Will Robertson (LF)
2 - 0
Cam Schlittler

LANZA

Cam Schlittler
5.2 IP, 1 CL, 8 K, 95 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Andrew Benintendi 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 1 0 0 - - - 1 2 0
0 0 0 0 1 - - - 1 4 1
Entradas NYY CWS
Aaron Judge batea jonrón (42) con elevado por el jardín central. 1 0
Mike Tauchman pega sencillo con línea a jardinero derecho Cody Bellinger. Curtis Mead anota. 1 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 2-0 0 0 0 .247
B. Rice 1B 3-0 0 0 0 .245
A. Judge DH 3-1 1 1 1 .322
C. Bellinger RF 3-0 0 0 0 .279
J. Chisholm Jr. 2B 2-0 0 0 0 .238
A. Wells C 2-0 0 0 0 .209
A. Volpe SS 2-0 0 0 0 .208
R. McMahon 3B 2-1 0 0 0 .217
J. Domínguez LF 2-0 0 0 0 .255




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cam Schlittler 5.2 1 4 8 95-63 2.63
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
M. Tauchman RF 3-2 0 0 1 .278
K. Teel C 2-0 0 0 0 .297
L. Sosa 1B 3-1 0 0 0 .268
C. Montgomery SS 3-0 0 0 0 .226
A. Benintendi DH 3-1 0 0 0 .239
W. Robertson LF 2-0 0 0 0 .050
C. Mead 3B 1-0 1 0 0 .233
B. Baldwin CF 2-0 0 0 0 .236
C. Meidroth 2B 2-0 0 0 0 .251




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Shane Smith 6.0 1 2 6 87-50 3.75

NY Yankees
Chi White Sox
2 H 4
1 HR 0
6 TB 4
4 DEB 4

NY Yankees
Chi White Sox
8 K 6
63 ST 50
4 H 2
1 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 78 58 .574 - L2
Yankees 75 60 .556 2.5 W6
Red Sox 75 62 .547 3.5 L2
Rays 66 69 .489 11.5 W2
Orioles 60 75 .444 17.5 L5
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 79 57 .581 - W1
Royals 69 66 .511 9.5 L1
Guardians 67 66 .504 10.5 W3
Twins 61 73 .455 17.0 W1
White Sox 48 87 .356 30.5 L4
Probabilidad de ganar
53.6 %
6 parte baja
(B:0 S:0 O:2)

NY Yankees 1 - 1 Chi White Sox
Datos del encuentro
Estadio: Rate Field
Localidad: Chicago, Illinois
El clima: Partly Cloudy, 71 ºF
Capacidad: 40.241
Árbitros:
Home Plate: Tom Hanahan
1era base: Adam Hamari
2da base: Todd Tichenor
3era base: Charlie Ramos
