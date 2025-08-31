Luis Arráez recupera buenas sensaciones en su antigua casa

Suscríbete a nuestros canales

No es secreto para nadie que Luis Arráez ha tenido un 2025 complicado. El toletero de los Padres de San Diego, que nos acostumbró a batear por encima de .300 en las últimas tres temporadas, ahora muestra un average de .283, que sigue estando muy por encima de la media en las Grandes Ligas, pero por debajo de sus estándares.

"La Regadera" no ha tenido problema alguno para hacer contacto con la bola, pero ha carecido completamente de esa pizca de suerte necesaria para convertir sus contactos en inatrapables. Sin embargo, el oriundo de San Felipe trabaja fuerte de manera constante para intentar salir lo más pronto posible de este bache.

De hecho, Luis Arráez vio un poco de los frutos de su trabajo este sábado 30 de agosto. En una visita a su antigua casa, el Target Field de Minnesota, el criollo logró embasarse en par de ocasiones y anotar dos de las 12 carreras que fabricó San Diego, para demostrar que sigue siendo un pelotero valioso a pesar de su racha no tan positiva.

Luis Arráez y su sábado positivo

Luego de haber sido enviado al banco en el último juego de la serie ante Seattle, Luis Arráez recuperó su titularidad en los dos primeros juegos de la serie ante los Mellizos de Minnesota, y este sábado 30 de agosto se encargó de demostrar que, a pesar de su año no tan positivo, sigue siendo una pieza de gran valor para su equipo.

El toletero de los Padres se fue de 4-1 con el madero, pero se embasó par de veces, ya que conectó un sencillo y también tomó un boleto. Además, en ambas ocasiones logró anotar, por lo que sin duda su actuación fue de bastante utilidad para la ofensiva del equipo californiano, que estuvo totalmente encendida en este juego.

Después de lo hecho el sábado, Luis Arráez batea ahora para .283/.317/.387/.704 en lo que va de 2025, y está a tan solo un imparable de alcanzar los 150 en la campaña. Además, el criollo se prepara para afrontar septiembre de manera positiva, ya que históricamente ese ha sido su mejor mes en las Grandes Ligas.