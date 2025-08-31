MLB: ¡2 jonrones! Elías Diaz tuvo una jornada inspirada con San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Padres de San Diego quiere meterse en la Postemporada como uno de los mejores equipos de la Liga Nacional y para eso es importante la labor tanto en defensa como sobre todo en ofensiva ofrecida por el venezolano Elías Díaz, quien destacó este 30 de agosto en la paliza 12-3 que le propinaron a Mellizos de Minnesota.

El experimentado pelotero defendió la receptoría de los californianos y fue ubicado como noveno en el orden, una posición que no haba de su valía al momento de tomar el madero.

El venezolano comandó el triunfo de los suyos

Ante Minnesota Elías Díaz se despachó a lo grande, con potentes conexiones que hicieron posible esta conquista en condición de visitante para acercarse a Dodgers de Los Angeles en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

En total el catcher se retiró del encuentro como MVP al marcharse de 5-2, con la particularidad de que ambas conexiones fueron batazos de cuatro esquinas, que sirvieron para tres carreras y anotar otro par.

Gracias a dicha actuación, Elías Díaz aumentó su promedio al bate, que ahora es de .202. Además llegó a ocho jonrones en la actual temporada, en la que también suma ocho dobletes.

Elías Diaz aporta a la causa de Padres de San Diego

Para él ya son 94 encuentros desempeñándose con Padres de San Diego en este 2025, siendo importante a nivel ofensivo, con sus 27 impulsadas y 31 anotadas.

Habrá que ver si mantiene este ritmo ofensivo de cara a una posible clasificación a Postemporada, donde será necesario que aporte como en este compromiso.