MLB: Julio Rodríguez jonroneó ante Cleveland, pero Seattle volvió a perder (+Video)

El jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, disparó este sábado su vigésimo sexto (26) cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Guardianes de Cleveland. Compromiso que se llevó a cabo en el Progressive Field, casa del conjunto naviero, ante 33.203 aficionados.

Este es el primer jonrón del patrullero en los últimos siete juegos. El batazo de vuelta entera es el quinto ante Cleveland en su carrera y el tercero en el Progressive Field.

El batazo de Julio Rodríguez

En la parte alta de la octava entrada, el patrullero del conjunto naviero se presentó en el plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Hunter Gaddis. Para ese momento, el cotejo se encontraba cuatro (4) carreras por una (1) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una mala cero buenas; Gaddis tiró una recta de 93 millas por hora en la zona interna del homeplate, lanzamiento que Rodríguez no dejaría pasar y haría swing y conectaría la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Julio Rodríguez tuvo una velocidad de salida de 108.2 millas por hora y recorrió 407 pies de distancia.

Los números

Julio Rodríguez se encuentra en su cuarta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Seattle. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .274, con 627 incogibles, 106 jonrones y 322 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .264/.317/.457 (Avg/Obp/Slg); en 556 apariciones al bate, el jardinero dominicano ha conectado 147 incogibles, 26 cuadrangulares, anotado 88 e impulsado 76. Ha recibido 34 boletos y se ha ponchado en 132 oportunidades.