Cristopher Sanchez lanza jugazo de seis entradas en blanco ante Atlanta (+Detalles)

El lanzador dominicano de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, salió sin decisión del juego de este en la victoria de su equipo ante los Bravos de Atlanta tres (3) carreras por dos (2). Encuentro que se realizó en el Citizens Bank Park, casa del conjunto de Pensilvania, ante 43.462 aficionados.

Así le fue

Sánchez trabajó por espacio de siete episodios en los que permitió una carrera, siete incogibles, no otorgó boletos y ponchó a ocho rivales. En su labor, realizó un total de 97 lanzamientos, 71 de estos picheos estuvieron en la zona de strike y 26 pitcheos malos.

Cristopher Sánchez utilizó su sinker en 39 ocasiones, 38 fueron cambios, 20 slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 85 y las 97 millas por hora.

Sus números

Durante la campaña 2025, el zurdo dominicano tiene registro de 11 victorias y cinco derrotas con 2.66 de efectividad; en 169.1 tercios de entradas lanzadas, Cristopher Sánchez ha permitido 149 incogibles, 50 carreras limpias y 10 cuadrangulares.

Ha otorgado 41 boletos y recetado 181 ponches y un whip de 1.28; sus rivales batean para un módico .233 de promedio.

En cuatro temporadas en las mayores, Cristopher Sánchez, acumula 503 entradas lanzadas en 80 aperturas. Tiene registro de 28 ganados 21 perdidos con una efectividad 3.35, un whip de 1.19 y los contrarios le conectan para un .245 de promedio.