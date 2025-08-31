¡Clase de Tabla! Mira el jonron de Oneil Cruz ante los Medias Rojas de Boston (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Piratas de Pittsburgh, Oneil Cruz, disparó este sábado su décimo noveno (19) cuadrangular de la campaña 2025 en el enfrentamiento ante los Medias rojas de Boston. Encuentro que se llevó a cabo en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts, ante 36.391 aficionados.

Este sería su primer jonrón de sus últimos siete compromisos. No bateaba cuadrangular desde el pasado 1 de agosto.

El batazo de Oneil Cruz

Corría la parte alta de la sexta entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Dustin May. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por dos (2) a favor del conjunto visitante.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una strike sin bolas, May dejó una recta de 94 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Cruz no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Oneil Cruz tuvo una velocidad de salida de 114.2 millas por hora y recorrió 426 pies de distancia.

Sus números

Oneil Cruz se encuentra en su quinta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Pensilvania. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .235, con 311 hits, 59 jonrones y 190 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .203/.304/.395 (Avg/Obp/Slg); en 408 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 83 imparables, 19 cuadrangulares, anotado 60 e impulsado 53. Ha recibido 57 boletos y 151 ponches.