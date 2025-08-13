MLB: Oneil Cruz a lista de lesionados tras jugada defensiva con Piratas

Oneil Cruz es uno de los peloteros dominicanos con mayor impacto en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El de Piratas de Pittsburgh ha estado trabajando fuerte para adaptarse a los jardines; pero una desafortunada jugada defensiva lo llevó directamente a lista de lesionados por 7 días.
Joey Ortiz conectó un fuerte batazo entre jardín izquierdo y central; lo que motivó a que Cruz intentará una joyita a la defensiva, pero desafortunadamente chocó con su compañero Jack Suwinski. Esto ocasionó que el dominicano saliera del juego por conmoción cerebral.
Hoy el Oneil es colocado en lista de lesionados por 7 días, esperando una evolución favorable de su conmoción cerebral. Un encuentro desastroso para Piratas que perdió 14-0, pero además, no podrá contar con una de sus principales armas ofensivas de la temporada.
Números de Oneil Cruz con Piratas de Pittsburgh en 2025
Oneil Cruz comenzó la temporada como un rayo, tenía números que incluso lo colocaban como un candidato al 40-40. Sin embargo, esos registros poco a poco fueron mermando; hasta terminar en una posición donde puede alcanzar los 25 jonrones y las 40 bases robadas.
Números de Cruz en 2025
- 108 juegos, 392 turnos, 58 anotadas, 81 hits, 17 dobles, 2 triples, 18 jonrones, 51 impulsadas, 54 boletos, 145 ponches, 34 bases robadas, .207 promedio, .304 OBPm .398 SLG, .702 OPS
Piratas sin opciones de postemporada en 2025
Piratas de Pittsburgh está oficialmente descartado de la pelea por el comodín de Liga Nacional. Están 4-6 en sus últimos 10 juegos, con 4 derrotas en fila y marca de 51-70. Números malos, pero entendibles en una franquicia que está dedica a formar peloteros desde hace mucho tiempo.