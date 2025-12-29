Muere a los 89 años productor del show "Mujer, casos de la vida real"

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la televisión está de luto, por la muerte del productor y escritor argentino Jorge Lozano Soriano, a los 89 años. El hombre que falleció el 25 de diciembre de 2025, en la Ciudad de México, enfrentaba problemas de salud propios de su edad, indicaron sus familiares.

Muere un talento productor

"Con profundo pesar lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano. Falleció hoy a las 00:50 de la madrugada. El velatorio se realizará a partir de las 15:00 horas en Gayosso", escribieron en un comunicado compartido en redes.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar en las redes sociales, por el fallecimiento del argentino, nacionalizado mexicano. Muchos resaltaron la creatividad que tuvo en la televisión, con una visión de llegar a toda Latinoamérica.

Éxito en la televisión

Lozano era un rostro conocido en el país azteca, por haber sido un fiel colaborador del popular programa “Mujer, casos de la vida real”, al lado de la también fallecida Silvia Pinal.

El show se convirtió en insignia de la televisión por mostrar realidades que hombres y mujeres viven como maltratos, burlas, dolor, desamor, infidelidad y hasta violencia.

Silvia, era la estrella que daba la cara en la conducción del show transmitido desde 1985 hasta el 2007, y emitido por el Canal de las Estrellas de Televisa. Mientras, Jorge estuvo al mando del formato, producción y la selección de las historias que se contaban.

El programa tenía palabras claves como “Acompáñame a ver esta triste historia”, que se convirtió en un referente de la TV mexicana, junto a la popular canción “Mujer”, entonada por Eduardo Antonio.