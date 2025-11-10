Denuncian robo a la tumba de Silvia Pinal: "Dañan las cosas de mi jefa"

Suscríbete a nuestros canales

Efigenia Ramos, exasistente de la fallecida actriz mexicana Silvia Pinal, rompió el silencio sobre el robo que sufrió la tumba de la artista. Fue en una entrevista que la mujer reveló que el lugar donde descansa la diva del cine fue robada y vandalizada, estando en un lugar “seguro”.

Como parte del primer aniversario de Pinal, quien falleció el 28 de noviembre del 2024, Efigenia decidió denunciar la situación dejando al público y periodistas totalmente impactados, ya que se trata de la tumba de unas de las figuras más respetadas de la televisión del país azteca.

Efigenia dice toda la verdad

En la conversación la mujer indicó que también otras tumbas fueron afectadas y vandalizadas por personas sin escrúpulos.

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale que lo que está pasando es que van y se roban las cosas, dañan y eso que la de mi jefa está bien protegida. No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, informó en tono fuerte.

En este sentido, Ramos que fue una de las personas más queridas y amadas de doña Silvia, aseveró que la dinastía Pinal, tiene a una persona contratada para limpiar, asegurar y resguardar la tumba de la artista, situación que parece no se está cumpliendo a cabalidad.

“Tienen una persona que tiene que tener la cripta bien limpia y todo; lo tienen contratado, lo tenía yo contratado desde hace mucho porque a mí jefa era lo que ella siempre quería. Iba a la cripta y quería verla bien bonita y todo”, comentó ante los medios.

Primer aniversario

Efigenia no dejó pasar el encuentro con los medios para hablar de lo será la conmemoración del primer aniversario de la legendaria conductora del programa “Mujer, casos de la vida real”, el cual tendrá homenajes de sus seres queridos y misas para su descanso eterno.

La conmemoración podría realizarse en el Panteón Jardín, ubicado en San Ángel, Ciudad de México, que reunirá a la familia Pinal, como Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, Stephanie Salas, Luis Enrique Guzmán hijo, Efigenia, entre otros.