Acusan a exasistente de Silvia Pinal de robar a la icónica actriz

Después del fallecimiento de la icónica actriz mexicana, Silvia Pinal, ocurrido el 28 de noviembre de 2024, la tranquilidad no ha sido parte del escenario familiar, sobre todo, cuando se trata de la herencia que dejó la ‘Última Diva del Cine Mexicano’.

En una nueva lectura, salieron a flote otros detalles como: un supuesto robo, sospechas de irregularidades y tensiones crecientes en la dinastía Pinal. Ahora, en el centro de la polémica está Efigenia Ramos, quien fue asistente personal de Silvia por más de 30 años.

Acusaciones en contra de Efigenia Ramos

En medio de la movida legal, algunos herederos señalan a Ramos de apropiarse indebidamente de bienes y acceder sin autorización a las cuentas de la actriz. Y es que, la cercanía de Efigenia con Silvia le dio acceso a sus propiedades, finanzas, documentos y bienes.

En este sentido, varios miembros de la familia cuestionan que haya usado ese acceso para beneficiarse personalmente antes de que se realice la lectura formal del testamento.

Los señalamientos incluyen en que Ramos habría “auto-heredado” algunos bienes, como: abrigos, obras de arte y acceso a cuentas, lo que para los hijos de la estrella azteca suena a abuso o al menos a una irregularidad grave.

Frente a las acusaciones, Efigenia Ramos ha pedido respeto para su familia y ha señalado que no se ha comprobado nada, que muchas cosas que se dicen en medios son “mentiras que dañan”. Ella asegura que hasta que no se abra oficialmente el testamento, nadie sabrá quiénes son los herederos definitivos.

El estado actual del testamento

El testamento de la también presentadora de televisión, ha sido leído de forma preliminar, pero, aún no se ha deslindado legalmente cada detalle, en especial quién será el albacea definitivo.

Las propiedades principales, incluyendo su famosa residencia en Pedregal, están bajo resguardo, cerradas para evitar que alguien altere su contenido, mientras se define legalmente quiénes tomarán posesión de qué bienes.

Según declaraciones de la exasistente, el retraso no se debe necesariamente a peleas abiertas entre los herederos, sino a que simplemente no se han reunido todos para aceptar formalmente al albacea o para decidir sobre los procedimientos correspondientes.