MLB: ¿Cody Bellinger le dice NO a los Yankees? (+Detalles)

El versátil jardinero Coddy Bellinger, ha decidido rechazar su opción de jugador de 25 millones de dólares para el año 2026 con los Yankees de Nueva York, según reportó Jorge Castillo de ESPN. Con esta decisión, el ex MVP de la Liga Nacional se convierte oficialmente en agente libre, en busca de un contrato multianual que refleje su valor actual en el mercado.

Números en 2025

A sus 30 años, Bellinger viene de una campaña destacada con línea ofensiva de .272/.334/.480, 29 cuadrangulares, 98 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 152 juegos. Además de su producción ofensiva, el californiano demostró una defensa sobresaliente en múltiples posiciones, incluyendo el jardín central y la primera base, lo que aumenta su atractivo para equipos que buscan flexibilidad en el roster.

Sin restricciones de oferta calificada

Un factor clave que potencia el valor de Bellinger en la agencia libre es que no puede recibir una nueva oferta calificada, ya que ya fue sujeto a una anteriormente. Esto significa que los equipos interesados no tendrán que ceder selecciones del draft para firmarlo, lo que podría ampliar el número de pretendientes en el mercado.

¿Regreso a los Yankees en el horizonte?

Tras la eliminación de los Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana, Bellinger expresó que “absolutamente” consideraría regresar al Bronx si se presenta la oportunidad. Su breve paso por Nueva York dejó buenas impresiones, y el equipo podría estar interesado en reforzar su alineación con un bate zurdo de poder y defensa confiable.

Posible contrato millonario

Con su edad, rendimiento reciente y experiencia en postemporada, se espera que Bellinger reciba múltiples ofertas competitivas. Equipos con necesidades en el outfield y presupuesto disponible podrían ofrecerle un contrato de largo plazo que supere los $100 millones, consolidando su estatus como uno de los agentes libres más codiciados del invierno.

Mercado de invierno se calienta con Bellinger

La decisión de Cody Bellinger de probar la agencia libre marca uno de los primeros movimientos importantes del mercado invernal de la MLB. Su perfil completo lo convierte en una pieza clave para cualquier franquicia que aspire a competir en 2026.