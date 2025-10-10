El club de equipos de poder que no tuvieron éxito en Playoffs de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York hizo gala de su artillería durante la temporada regular, siendo el conjunto con más jonrones en esa etapa, gracias a sus 277 bambinazos.

Si bien es una cifra ligeramente lejana al tope histórico de la organización, contrasta con los 29 equipos de Grandes Ligas, ya que ninguno pudo superar la barrera de los 250.

Poder no es sinónimo de éxito

Cabe destacar que, más allá de ser una de las fortalezas de la ofensiva neoyorquina, esto no les aseguró replicar su clasificación a la Serie Mundial de 2024.

Pese a superar a Medias Rojas de Boston 2-1 en la Ronda por el Comodín, fueron ampliamente superados por Azulejos de Toronto, en la Serie Divisional, quienes eliminaron a los Bombarderos del Bronx.

Uno de los principales enemigos del conjunto dirigido por Aaron Boone fue su inconsistencia con el madero. No en vano, durante esta serie más allá de un descomunal Aaron Judge, no le sobraron argumentos sobre la caja de bateo para merecer su cupo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

4 cuadrangulares conectaron los ''Mulos de Manhattan'' ante los canadienses, en esos 4 compromisos. Sin embargo, exhibieron un promedio de .250 en ese periodo, que contrasta notablemente con el average de .338 de Blue Jays (el más alto en postemporada).

Aún así, sacar la bola del parque no siempre supone tener más posibilidades de alzar el título y este dato lo demuestra de forma contundente: Solo 25 equipos en la historia de Major League Baseball (MLB), han conectado 245 o más vuelacercas en una ronda regular y ninguno de ellos ganó la Serie Mundial ese año.