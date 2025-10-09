Vladímir Guerrero Jr. vuelve a maltratar a los Yankees durante la celebración

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto no tuvieron piedad y despacharon a los Yankees de Nueva York en cuatro compromisos, para convertirse en el primer equipo clasificado a la Serie de campeonato de la Liga Americana. Instancia a la que no accedían desde hace nueve temporadas.

Por su parte, los neoyorquinos, quienes sufrieron una nueva decepción, deberán no solo esperar un año más para levantar el trofeo del Comisionado, sino también aguantar las burlas del resto de los equipos, que los odian (deportivamente hablando).

Trolleo Nivel Grandes Ligas

Tras finalizado el encuentro y en medio de la celebración, corresponsales de la cadena Fox aprovecharon la oportunidad para entrevistar al inicialista de los Azulejos de Toronto, el dominicano Vladímir Guerrero Jr., quien no perdió el chance de seguir maltratando a los “Mulos del Bronx”.

Entre los comentaristas de la cadena Fox se encuentran los exjugadores de los Yankees Derek Jeter y Alex Rodríguez; así como el otrora bateador designado de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz.

En medio de la entrevista, Vladímir Guerrero Jr. se unió a David Ortiz para burlarse de los Yankees. Es menester recordar que el jugador dominicano siempre ha manifestado su animadversión hacia el conjunto de la Gran Manzana.

“¡DAAAA YANKEES PIERDEN!”, dijo Guerrero, provocando risas por todos lados. A Big Papi le encantó y repitió su frase característica. Luego, los dos lo hicieron sincronizados una vez más, por si acaso. “Demasiado bueno”, dijeron.

El jugador de los Blue Jays, Vladímir Guerrero Jr., valorado en 500 millones de dólares, no tuvo ese problema en esta serie bateando .529 con nueve hits, tres jonrones, nueve carreras impulsadas y cinco carreras anotadas.

Está previsto que los Blue Jays sean anfitriones del Juego 1 de la ALCS el domingo contra los Tigres o los Marineros.