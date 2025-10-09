MLB

Juegos para hoy en la postemporada de la MLB

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 12:04 am

Los dos cruces de la Liga Nacional siguen sin definirse y por eso habrá acción en el viejo circuito

En la jornada, un solo equipo aseguró el pase a la siguiente etapa de esta postemporada, lo que quiere decir que hay tres Series Divisionales sin definirse y por lo tanto, chequearemos los enfrentamientos, para este jueves, 9 de octubre.

En esta ocasión, solamente se llevarán a cabo los dos choques de la Liga Nacional, motivado a que los Marineros de Seattle y Tigres de Detroit está programado, para el próximo viernes.

Juegos para hoy en los playoffs de la MLB:

  • Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) vs Dodgers de Los Angeles (Tyler Glasnow) 6:08pm

Dodgers Lidera la serie 2-1.

  • Cerveceros de Milwaukee (por definir) vs Cachorros de Chicago (por definir) 9:08pm.

Cerveceros lidera la serie 2-1.

