Yankees eliminados: ¿la responsabilidad es de Aaron Boone o de todo el equipo?

Si fracasa un equipo de prestigio, de incuestionable tradición campeonil en la MLB como los Yankees de Nueva York que una vez más se quedó sin el título, muchos serán los señalamientos en procura de establecer responsabilidades y apuntar hacia una sola dirección puede no ser objetivo.

Eso es lo que procuramos establecer, por qué los Bombarderos del Bronx este 2025 llevaron a 16 los años sin titularse.

Yankees de Nueva York ¿Qué ocurre?

Desde que asumió el puesto de mánager, Aaron Boone siempre ha conseguido temporadas positivas en el balance de juegos ganados y perdidos; como todo en la vida hay quienes están conforme con su desempeño, en otros no genera ni frío ni calor y para algunos simplemente no funciona con esta organización.

Es imposible que un dirigente caiga bien a todos, pero aspectos de sus decisiones siempre estarán bajo la lupa y uno que ha sido reiterativo acerca de él ha sido su modo de llevar el cuerpo de lanzadores, algo que ocurrió en el primer juego de la Serie de Comodín ante Medias Rojas de Boston, pero en este momentos analicemos la el careo divisional contra Azulejos de Toronto.

Definitivamente no se le puede criticar por el explosivo bateo que mostró Vladimir Guerrero Jr., quien dejó firme huella en el avance de los canadienses. En todo caso, fueron los monticulistas los que se equivocaron o no encontraron los recursos suficientes para intentar apaciguar al recio toletero.

Asimismo, la ofensiva neoyorkina mostró una faceta incoherente:

Con corredores en posición de anotar se fueron de 32-13, promedio de .406

Corredores dejados en circulación: 32

Corredores dejados en circulación con 2 outs: 16

Aunque el bateo fue óptimo de modo evidente, pudieron dar más pero esperar eso también es desequilibrado porque en esta confrontación fracasó el pitcheo de modo estrepitoso:

Promedio de carreras limpias permitidas: 8.47

Whip: 1.71

Y para esta oportunidad no tiene cabida fustigación alguna hacia Aaron Judge; no solo tuvo su mejor performance en cualquier postemporada, es que dejó números que pocos en la historia han logrado. En esta disputa con los Azulejos dejó:

.600 en average

.684 en porcentaje de embasado

.933 de slugging

1.617 de OPS