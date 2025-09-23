MLB: Aaron Judge muy cerca del título de bateo y esto dijo de Miguel Cabrera

Suscríbete a nuestros canales

Solo cuatro partidos tuvo la jornada de este 22 de septiembre en la MLB, donde los Yankees de Nueva York tuvieron día libre al igual que los Atléticos, Azulejos de Toronto y Rays de Tampa Bay, elencos donde se encuentran los más serios rivales de Aaron Judge por el liderato de bateo en la Liga Americana.

A la fecha, el “Juez” muestra .326 de average, seguido por Jacob Wilson con .315, Bo Bichette .311, George Springer .307 y Yandy Díaz .302. A cada uno de los equipos en cuestión les restan solo 6 partidos, por lo que la ventaja del recio toletero de los Bombarderos luce muy apropiada.

Esa sería su primera corona de bateo, uno de los pocos logros ofensivos que restan en su destacada trayectoria, pero la misma tendría una connotación del todo especial, pues a lo largo de esos años lo más que ha ligado fueron los .322 de 2024.

Aaron Judge, gran figura de esta generación MLB

De por vida, Aaron James tiene promedio de .293 y de manera personal, para él siempre ha sido preponderante procurar más de esos .300 de prestigio tal como muchas veces lo hicieron Albert Pujols y Miguel Cabrera, dos personajes a los que Judge se refirió recientemente:

“Ví a muchos de los grandes. Albert Pujols y Miguel Cabrera, siempre batearon por encima de .300. Ese siempre ha sido uno de mis objetivos, batear por encima de .300, y seguiremos trabajando para lograrlo”. Precisó.

Durante su carrera de 22 años, Pujols 10 veces sobrepasó esa cifra, mientras que el Señor Miggy en 21 temporadas lo hizo en 11 ocasiones. De manera vitalicia ambos terminaron con .296 y .306 respectivamente.