Yankees subió así su favoritismo en la MLB tras liquidar a los Medias Rojas

Hasta ahora el mejor estimado para llevarse la Serie Mundial es Dodgers de Los Ángeles

Harold Capote Fernández
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 07:48 pm
Yankees subió así su favoritismo en la MLB tras liquidar a los Medias Rojas
Foto: The New York Post
Aunque el miércoles prevalecieron 4x3 e igualaron a 1 triunfo por lado su Serie de Comodín con Medias Rojas de Boston, a Yankees de Nueva York solo le daban el 9% de posibilidades de ganar la Serie Mundial en este torneo de la MLB.

Sí, menos de dos dígitos de probabilidad le daban a los Bombarderos del Bronx, que con el citado triunfo, de hecho subieron 4 puntos porcentuales en las conclusiones estadísticas de la cuenta Polymarket Sports en la red social X. En ese momento, el conjunto de Aaron Boone en las estimaciones tenía por encima a:

 

 

MLB - Postemporada - Grandes Ligas - Playoffs

Azulejos de Toronto con 10%
Cerveceros de Milwaukee 10%
Marineros de Seattle 16%
Phillies de Filadelfia 17%
Dodgers de Los Ángeles 22%.

 

 

Pero con el resultado de este jueves, el equipo del tradicional uniforme blanco a rayas subió sus bonos en los análisis de esa cuenta, tal vez influenciado por la más sublime presentación de un abridor novato en un juego de vida o muerte en cualquier postemporada de Grandes Ligas. Lo que hizo Cam Schlittler con 8 entradas de 5 imparables, sin carrera alguna en contra, ni 1 solo boleto y además 12 ponchados debió tener influencia

Yankees de Nueva York por el fin de la sequía

Eso y por supuesto que el modo en que Yankees construyó un excelente rally de 4 anotaciones en la 4ta entrada, suficiente para sentenciar y acceder a las Series Divisionales.

El trabajo en conjunto, estimamos, fue lo que elevó el favoritismo de los neoyorkinos de la Liga Americana, que ahora rebotó hasta 17%, el segundo mayor porcentaje, con los Dodgers aún como los favoritos para preservar el cetro en el Clásico de Otoño.

 

Viernes 03 de Octubre de 2025
