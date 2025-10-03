Yankees subió así su favoritismo en la MLB tras liquidar a los Medias Rojas

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el miércoles prevalecieron 4x3 e igualaron a 1 triunfo por lado su Serie de Comodín con Medias Rojas de Boston, a Yankees de Nueva York solo le daban el 9% de posibilidades de ganar la Serie Mundial en este torneo de la MLB.

Sí, menos de dos dígitos de probabilidad le daban a los Bombarderos del Bronx, que con el citado triunfo, de hecho subieron 4 puntos porcentuales en las conclusiones estadísticas de la cuenta Polymarket Sports en la red social X. En ese momento, el conjunto de Aaron Boone en las estimaciones tenía por encima a:

MLB - Postemporada - Grandes Ligas - Playoffs

Azulejos de Toronto con 10%

Cerveceros de Milwaukee 10%

Marineros de Seattle 16%

Phillies de Filadelfia 17%

Dodgers de Los Ángeles 22%.

Pero con el resultado de este jueves, el equipo del tradicional uniforme blanco a rayas subió sus bonos en los análisis de esa cuenta, tal vez influenciado por la más sublime presentación de un abridor novato en un juego de vida o muerte en cualquier postemporada de Grandes Ligas. Lo que hizo Cam Schlittler con 8 entradas de 5 imparables, sin carrera alguna en contra, ni 1 solo boleto y además 12 ponchados debió tener influencia

Yankees de Nueva York por el fin de la sequía

Eso y por supuesto que el modo en que Yankees construyó un excelente rally de 4 anotaciones en la 4ta entrada, suficiente para sentenciar y acceder a las Series Divisionales.

El trabajo en conjunto, estimamos, fue lo que elevó el favoritismo de los neoyorkinos de la Liga Americana, que ahora rebotó hasta 17%, el segundo mayor porcentaje, con los Dodgers aún como los favoritos para preservar el cetro en el Clásico de Otoño.