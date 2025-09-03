MLB: ¿Luis Arráez igualará a Miguel Cabrera con esta cifra élite de Grandes Ligas?

Suscríbete a nuestros canales

En los más de 140 años de existencia que tiene la MLB, apenas 33 de 23.590 jugadores (cifra de acuerdo a Baseball Reference), es decir, el 0.14%, lograron conectar al menos 3.000 hits. Se trata entonces de un grupo auténticamente élite y del mismo forma parte Miguel Cabrera como el único nativo de Venezuela, pero dentro de unos años, Luis Arráez podría acompañarlo.

A la jornada de este 2 de septiembre, la “Regadera” llegó con exactos 1000 hits despachados en una carrera que va por su séptima temporada, una secuencia con la que tal vez equipare a su paisano, eso sí, suponiendo sea capaz de disputar 21 temporadas como lo hizo el “Señor Miggy”.

Luis Arráez y Miguel Cabrera ¡Caballos!

Cabrera para conseguir esas primeras 10 centenas, requirió 6 torneos, mientras que a los 2.000 llegó al inicio de su 12do torneo. A los 3.000 cuando comenzaba la 20ma.

Visto de ese modo, pareciera que el camino para Luis Sangel sería complicado, pero en sus antecedentes existen motivos para ser positivos, como el hecho de ha tenido dos años con un mínimo de 200 inatrapables, cantidad que el de Maracay solo consiguió una vez.

En este sentido, Arráez también necesitará años redondeando los 180, pues su antecesor tuvo 10 torneos de al menos esa cifra.

MLB - Grandes Ligas - Venezuela - Estadísticas

Con este septiembre andando, el de San Felipe igualmente deberá sacarle el mejor provecho posible, y en este mes, su historial es muy exitoso:

2019: 32 en 24 partidos

2020: 12 en 6 juegos

2021: 26 en 27

2022: 33 en 28

2023: 28 en 19

2024: 32 en 22

Total: 163 en 126