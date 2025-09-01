Pablo López se luce en su rehabilitación y pronto volverá a Twins de Minnesota

Suscríbete a nuestros canales

Pablo López demostró que estaba más que listo para regresar a los Twins de Minnesota. En su tercera aparición con los St. Paul Saints (sucursal Triple A), tuvo su salida más dominante donde mostró control al principio, el 1er inning lo retiró por la vía rápida y ponchó a 2.

Durante las siguientes 4 entradas, permitió que el primer bateador llegara a la inicial, pero en realidad nunca estuvo en peligro. Después de un doble en la cuarta, ponchó a Jace Jung, logró que Akil Baddoo se embasara, lo que movió al corredor a tercera, y logró que Eduardo Valencia fallara para terminar la entrada.

Pablo López adelante

Para el quinto, un sencillo de Trei Cruz y 2 bases por bolas pusieron a Cruz en tercera con 2 outs. López, sin embargo, ponchó a Parker Meadows por tercera vez para terminar el episodio.

La última entrada de López llegó en la sexta, cuando retiró a los dos primeros bateadores y fue retirado después de alcanzar su conteo de lanzamientos. Lanzó 5.2 entradas en las que permitió 4 hits, dio 1 pasaporte y ponchó a 7. Su bola rápida promedió 93.9 millas por hora, alcanzó un máximo de 95.6 mph, mientras que su sinker fue 93.2; consiguió 14 swings fallidos.

MLB - Twins de Minnesota - Grandes Ligas

Desde el pasado 3 de junio el cabimero no lanza en la MLB, en esa fecha lanzó vs Atléticos a quienes venció con trabajo de 5 innings, 4 inatrapables, 3 boletos, 4 ponches. Luego entró en la lista de lesionados debido a una distensión en el hombro derecho.

Esta campaña tiene balance de 5 victorias, 3 derrotas, 2.82 en promedio de carreras limpias permitidas y 1.07 de whip a lo largo de 11 juegos, todos como abridor donde completó 60.2 entradas de 61 toleteros pasados por la guillotina.