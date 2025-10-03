MLB: Aparte de Luis Arráez estos caballos de los Padres se desinflaron ante Cachorros

Suscríbete a nuestros canales

El terreno de la postemporada de MLB sirve para probar muchas cosas, como la consistencia de los jugadores mostrada en la ronda eliminatoria y esto no siempre es sencillo, muchos factores atentan como el cansancio de un largo torneo que incluye los campos de entrenamiento desde febrero. Por supuesto que la presión es otra variable, tal vez la combinación de estas afectaron el rendimiento ofensivo de Luis Arráez, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

Durante el torneo este tridente fungió como pilar en la ofensiva de los Padres de San Diego, sin embargo, en la Serie Comodín ante Cachorros de Chicago quedaron muy por debajo de lo que son sus reales cualidades.

Por ejemplo, la “Regadera” en la eliminatoria tuvo línea ofensiva de .292 en promedio de bateo, .327 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés), .392 de slugging y .719 de OPS, pero en esos tres juegos de postemporada se derrumbó a .182/.182/.182/.363, es decir, caídas del 37.7%, 44.3%, 53.6% y 49.5% respectivamente.

En el caso del hijo de Fernando, sus líneas en las correspondientes etapas fueron:

average, .268 y .083

OBP, .368 y .154

slugging, .446 y .083

OPS, .814 y .237

Por los que sus descensos fueron del todo dramáticos: 69%, 58.2%, 81.4% y 70.9%.

Respecto al "Ministro de la Defensa":

De .275 a .100

De .335 hasta .250

De .460 a .400

De .795 hasta .650

Desmejoras del: 63.6%, 25.4%, 13% y 18.2%.

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado también quedaron en deuda

Pero como para echar más sal a la herida, Tatis y Machado son los principales remolcadores de los religiosos, así se conformó el esquema del equipo y ellos contra los oseznos en combinado se fueron de 22-2, con 1 cuadrangular (de Manny), 2 carreras remolcadas y 3 bases por bolas, solo eso y la línea ofensiva fue:

.090/.200/.227/.447

Esto tuvo incidencia total en el descalabro de San Diego y en el bajo carreraje mostrado en las pizarras de 3x1, 3x0 (victoria) y 3x1.