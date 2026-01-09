El Mundial se muda al formato vertical: FIFA y TikTok firman una alianza histórica para 2026

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine la forma en que consumimos el deporte rey, la FIFA ha anunciado oficialmente a TikTok como su primera "plataforma preferida" para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta colaboración estratégica busca romper las barreras tradicionales de la transmisión televisiva, llevando la emoción de los 104 partidos del torneo directamente a las pantallas de los teléfonos móviles.

El fin de la exclusividad tradicional: Fútbol en directo por TikTok

Por primera vez en la historia de los mundiales masculinos, los titulares de derechos de transmisión podrán emitir segmentos de los partidos en vivo y clips curados directamente en la plataforma.

Acceso en tiempo real: Aunque las transmisiones completas de 90 minutos seguirán en las cadenas tradicionales, TikTok ofrecerá momentos clave y fragmentos en directo a través de un "Hub" o centro de contenido temático.

Hub del Mundial 2026: Este espacio centralizado permitirá a los más de 170 millones de usuarios de la red social acceder a información de entradas, calendarios de partidos y funciones de gamificación como filtros y stickers exclusivos de las 48 selecciones.

El nuevo rol de los creadores de contenido

La gran novedad de este acuerdo es el Programa Global de Creadores de la FIFA. Por primera vez, un grupo selecto de "influencers" y creadores de contenido tendrá un nivel de acceso que antes estaba reservado exclusivamente a la prensa acreditada.

"El objetivo es llevar a los aficionados detrás del telón y más cerca de la acción que nunca", afirmó Mattias Grafström, Secretario General de la FIFA.

Los creadores seleccionados podrán:

Acceder a entrenamientos: Grabar y compartir perspectivas únicas de las sesiones de práctica de las estrellas. Entrar a conferencias de prensa: Interactuar en los espacios donde entrenadores y jugadores dan sus declaraciones oficiales. Co-crear con archivos de la FIFA: Utilizar material histórico de la FIFA para generar contenido nuevo y viral.

Una estrategia basada en datos

La decisión de la FIFA no es casual. Según datos internos de TikTok, los aficionados que consumen contenido deportivo en la plataforma tienen un 42% más de probabilidades de sintonizar los partidos en directo por televisión.

Tras el éxito del Mundial Femenino de 2023, donde los videos relacionados acumularon decenas de miles de millones de visualizaciones, la FIFA busca capitalizar el crecimiento explosivo del fútbol en las audiencias jóvenes y conectarse con la "Generación Z", que prefiere los formatos verticales y las narrativas más personales y menos estructuradas.

¿Qué pasa con la piratería?

Ante el temor de las cadenas televisivas por la pérdida de exclusividad, TikTok ha reforzado sus políticas antipiratería. El acuerdo incluye medidas tecnológicas estrictas para eliminar transmisiones ilegales de terceros, protegiendo así la propiedad intelectual de la FIFA mientras se fomenta el uso de los canales oficiales.