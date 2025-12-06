Carlo Ancelotti esperará a Neymar Jr de cara al Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Carlo Ancelotti es un entrenador muy inteligente que dice las cosas a la cara. El italiano sabe muy bien que tono y palabras usar para que el mensaje sea claro y conciso. En ese contexto, fue tajante con la futura inclusión de Neymar Jr en el combinado brasileño para el Mundial 2026.

Ancelotti al ser preguntado por Neymar Jr y su participación en la Copa del Mundo 2026: "Estamos en diciembre, el Mundial es en junio. Cuando anuncie la convocatoria en mayo, si Neymar se merece ir, si está bien, si es mejor o igual que otro, jugará el Mundial, y punto".

Carlo fue muy claro con la opción de ver a Ney en la Selección de Brasil. O está en un gran estado de forma o no va a participar en el campeonato. Ahora mismo, el brasileño no pasa por su mejor momento en el Santos y no hay nada que haga pensar que estará en el Mundial.

¿Hay opciones reales de ver a Neymar en el Mundial 2026?

La realidad es que la pregunta solo la puede responder Neymar y su profesionalismo desde enero de 2026 en adelante. Ha sufrido cuatro lesiones graves: edema en corva (marzo), semimembranoso (abril), y recientemente menisco/rodilla izquierda (noviembre), que lo deja fuera lo que resta de 2025.

Ney posiblemente requiere cirugía por su lesión, lo que lo alejaría aún mas de la cita mundialista. Sin embargo, si logra superar su problema de menisco y logra tener un gran nivel hasta el mes de mayo. Es probable que pueda ser parte del Mundial, al menos como parte del grupo entrando como suplente.

Posible convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores laterales

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Luciano Juba (Bahía)

Paulo Henrique (Vasco da Gama)

Wesley (Roma)

Defensores centrales

Danilo (Flamengo)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros