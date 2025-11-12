Carlo Ancelotti habló sobre los brasileños en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Carlo Ancelotti, hombre de peso en el fútbol y en la historia del Real Madrid, recientemente ofreció una entrevista para el Diario As, pero en un avance se ha podido conocer las impresiones del mister sobre la plantilla merengue.

El laureado técnico italiano comentó sobre sus exjugadores en el Real Madrid que ahora también los debe ver en la selección brasileña, como Endrick, Vinicius y Rodrygo, al que ayudó a salir del bache: “No hice nada particular. Solo entendí el problema que tenía y le ayudé”, dice sobre el último jugador, que tampoco es de los más usado por Xabi, ocupando puesto de suplente.

Este verano el Real Madrid se despidió de Ancelotti, para recibir a Xabi Alonso. En sus dos épocas en el banquillo blanco, Carletto se encargó de llevar a lo más alto al conjunto blanco, conquistando: tres Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

Dejó el Santiago Bernabéu registrando 250 triunfos con el Real Madrid, desglosados en: 162, en la Liga; 53, en la Champions; 22, en la Copa del Rey; 5, en la Supercopa de España; 5, en el Mundial de Clubes y 3 en la Supercopa de Europa.

Pese a todos esos números, tuvo que aguantar críticas de que más que un entrenador de fútbol, su papel era de gestor “Es una mentira que yo fuese solo un gestor”, reza en la entrevista en AS.

Épocas doradas en el Real Madrid

Ancelotti vivió épocas doras en el Real Madrid, pero también hubo tormentas y momentos difícil “Un empate en el Real Madrid es la antesala de la crisis. Los resultados del Madrid son espectaculares hasta ahora. ¿Qué se le puede pedir más?”, dice el veterano técnico sobre Xabi.