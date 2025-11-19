Real Madrid pierde a una de sus figuras tras jugar en amistoso con Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid regresará a la acción con malas noticias después después del parón por las fechas FIFA de noviembre. Los merengues informaron que Éder Militão sufre una lesión en el aductor mayor de su pierna derecha, por lo que se perderá los siguientes desafíos tanto en La Liga como en UEFA Champions League.

El defensor brasileño estaba ganando protagonismo entre los zagueros de la Casa Blanca, donde acumula un gol y asistencia en 10 presentaciones en la presente temporada del fútbol español. Los Servicios Médicos del Real Madrid fueron los encargados de comunicar la noticia y, además, quedaron al tanto de su evolución.

Esta nueva lesión supone un contratiempo tanto para el jugador como para el equipo, que afronta una fase exigente del calendario. El cuerpo técnico y los médicos del club establecerán en los próximos días los plazos de recuperación, aunque por ahora se espera que Militão permanezca fuera de los terrenos de juego hasta que complete su rehabilitación de forma segura.

Real Madrid pierde a Militão

Los merengues volverán a la acción este domingo 23 de noviembre frente al Elche, siendo el primero de cuatro encuentros donde el brasileño estaría descartado por los blancos. Además de eso, los madridistas enfrentarán al Olympiakos (26/11), Girona (30/11), Athletic (03/12), otros duelos que no sería de la partida el defensor.

El zaguero se lesionó mientras disputaba un compromiso amistoso con la selección de Brasil frente a Túnez, que quedó igualado a un gol. La figura del Real Madrid sintió pinchazos que lo incomodaron en el partido, pidiendo el cambió en el minuto 58' con gesto contrariado al banquillo. El club no contará con sus servicios del sudamericano por al menos 15 días.