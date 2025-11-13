Raphinha apunta al cielo: "Creo que tendré la oportunidad de ganar el Balón de Oro en el futuro"

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista brasileño Raphinha, conocido por su velocidad y habilidad en el extremo, ha demostrado que su ambición es tan grande como su talento en el campo. En una reciente entrevista con la revista GQ, el jugador no dudó en expresar sus aspiraciones más elevadas, incluyendo el máximo galardón individual del fútbol mundial.

El delantero, que actualmente desempeña un papel clave en su club y en la selección brasileña, ve su futuro con una confianza inquebrantable, asegurando que su mejor momento aún está por llegar.

Confianza absoluta y nuevos ciclos

Al abordar el tema de su potencial y los objetivos de su carrera, Raphinha hizo una audaz declaración sobre la posibilidad de unirse a la lista de élites que han levantado el Balón de Oro.

"Creo que tendré la oportunidad de ganar el Balón de Oro en el futuro," afirmó Raphinha.

El atacante basó su optimismo en una visión madura de la trayectoria deportiva, entendiendo que el fútbol está en constante evolución y cambio.

"El fútbol está lleno de ciclos, creo que todavía tengo muchos años por delante para alcanzar nuevos objetivos," explicó el jugador.

El quinto lugar: combustible, no presión

Es evidente que Raphinha está monitoreando su posición entre los mejores del mundo. El brasileño reveló que su desempeño y posición actual le sirven como una fuerte motivación, en lugar de una fuente de ansiedad.

"Veo el 5º puesto como motivación, no como presión. Conozco mi potencial," sentenció a GQ.

Esta mentalidad refleja un enfoque positivo hacia la competencia y un firme conocimiento de sus propias capacidades, un rasgo esencial para cualquier atleta que aspire a la cima del deporte. Raphinha deja claro que, si bien admira a quienes dominan la escena actual, su ciclo personal apenas comienza y está decidido a aprovecharlo al máximo para alcanzar ese deseado reconocimiento individual.