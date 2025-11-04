Raphinha carga contra FIFPro tras no aparecer entre los elegidos

Suscríbete a nuestros canales

Hace poco se conoció la lista de los futbolistas que conformaron el denominado 'once ideal' que FIFPro publica año tras año. El FC Barcelona, solo tuvo dos representantes: Pedri y Lamine Yamal.

Es de recordar que la votación es realizada por los propios futbolistas profesionales, sin embargo el jugador culé, Raphinha esta vez no estuvo de acuerdo y estalló, tras no aparecer entre el once idea.

Estallido de Raphinha

El delantero brasileño hizo una rabieta a través de diecisiete historias de Instagram consecutivas, en donde da muestra de todos sus logros individuales y colectivos de la temporada pasada, así como también se reflejan los datos estadísticos que le colocaban como uno de los mejores futbolistas en el curso 2024-25.

En el carrete de historias se pudieron observar fotos de Raphinha con trofeos de MVP de partidos, los títulos conquistados con el Barça o de días en donde marcó un 'hat-trick', también se vio el resumen de todos sus goles de la pasada temporada. El brasileño solo quiso mostrar con argumentos que también era merecedor de esa honorífica alineación.