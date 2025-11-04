Fútbol español

Raphinha carga contra FIFPro tras no aparecer entre los elegidos

FIFPro dio a conocer el ‘once ideal’ de la temporada pasada y el brasileño no está en la alineación 

Por

Oriana Garcia
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 11:27 am
Raphinha carga contra FIFPro tras no aparecer entre los elegidos
Foto cortesía
Hace poco se conoció la lista de los futbolistas que conformaron el denominado 'once ideal' que FIFPro publica año tras año. El FC Barcelona, solo tuvo dos representantes: Pedri y Lamine Yamal.

Es de recordar que la votación es realizada  por los propios futbolistas profesionales, sin embargo el jugador culé, Raphinha esta vez no estuvo de acuerdo y estalló, tras no aparecer entre el once idea.

Estallido de Raphinha 

El delantero brasileño hizo una rabieta a través de diecisiete historias de Instagram consecutivas, en donde da muestra de todos sus logros individuales y colectivos de la temporada pasada, así como también se reflejan los datos estadísticos que le colocaban como uno de los mejores futbolistas en el curso 2024-25.

En el carrete de historias se pudieron observar fotos de Raphinha con trofeos de MVP de partidos, los títulos conquistados con el Barça o de días en donde marcó un 'hat-trick', también se vio el resumen de todos sus goles de la pasada temporada. El brasileño solo quiso mostrar con argumentos que también era merecedor de esa honorífica alineación. 

