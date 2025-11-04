Uefa

Barcelona: Joan García continúa avanzando pero hay revés con Christensen

El Barcelona enfrentará a Brujas este miércoles por la fecha Champions League  

Por

Oriana Garcia
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 10:00 am
El FC Barcelona ya se prepara para lo que será su encuentro por la cuarta fecha Champions. La sesión de entrenamiento del equipo azulgrana fue programada para este martes a las 11:00 horas de la mañana, previo al viaje a Bélgica, para enfrentarse este miércoles al Brujas. La preparación contó con un trabajo individual en solitario de Joan Garcia, que continúa  avanzando en su recuperación, todo con el objetivo de regresar al césped lo antes posible. 

Joan García trabaja en solitario 

El meta catalán, Joan junto a varios miembros del staff, se ha mantenido realizando trabajos en solitarios y haciendo ejercicios con balón en el césped del Camp Tito Vilanova. Se retiró de la sesión minutos antes de que lo hicieran sus compañeros.

Mientras que, Andreas Christensen, que este lunes había comenzado a trabajar con el grupo luego de haber presentado molestias, parecía que iba a regresar este miércoles para la jornada de fase liga, sin embargo, abandonó este martes la sesión preparatoria tras haber cumplido diez minutos de trabajo sobre el césped.

