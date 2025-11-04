Messi no se olvida de Barcelona y envía este guiño al club de su vida

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido Lionel Messi es parte de la historia del FC Barcelona. Es el jugador con mejor huella en la entidad azulgrana por lo que hizo por más de 15 años representando al club, que luego se erigió como la institución de su vida.

Ese sentimiento es tan grande que traspasó incluso a su figura y permeó a lo más profundo de su familia, conformada por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos.

Justamente, uno de ellos sirvió para enviar un guiño a la entidad catalana y que dejó ver a un Leo muy comprometido aún con su cariño al club.

El cumpleaños de Thiago Messi fue el centro del gesto de la familia Messi, sobre todo, porque la temática de la celebración se centró en el conjunto culé.

Messi y Antonella exponen ese amor a Barcelona

Las imágenes fueron compartidas por Antonela en su cuenta en la red social Instagram en una publicación conjunta con el histórico futbolista, que actualmente milita en el Inter de Miami.

En la secuencia quedó claro que el cuadro culé sigue muy presente en el dia a día de la familia, pese a que el argentino dejó de ser jugador del club desde 2021, cuando pasó a jugar en el PSG.

Las imágenes compartidas mostraron de fondo al nuevo Spotify Camp Nou y el reconocido lema que distingue a los azulgranas: 'Més que un club', así como una camiseta de la institución con 'Thiago' en su espalda y el dorsal '13'. Asimismo, la torta del cumpleaños siguió en la misma tónica, con una miniatura del estadio del recinto de los blaugranas.

El propio Thiago, hijo de la leyenda, posó con una de las equipaciones del equipo en la temporada pasada, en la que se cosecharon tres títulos para las vitrinas (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España).

Finalmente, este gesto de Messi y su familia vienen en un momento en el que la relación del argentino no sería la mejor con el actual presidente del club, Joan Laporta, que dentro de sus planes sueña con rendirle un homenaje al futbolista con el nuevo Camp Nou finalizado.