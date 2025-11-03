El FC Barcelona tomó una decisión sobre Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue figura en el resultado del último partido de los suyos en LaLiga, tras anotar el primer tanto de los tres del equipo ante el Elche (3-1).

Sin embargo, pese a su gol, aún quedó muy lejos aquella versión explosiva que se conoce del juvenil, que tenía como principal característica su rápido desborde.

En este compromiso quedó claro que todavía no está al 100% en lo físico y la razón está atada a la pubalgia que lo aqueja, que influye en su rendimiento. Aunque ante Elche mostró mejorías, que motivan a los técnicos a creer que el jugador se acerca al final de su recuperación.

No obstante, el personal que cuida el físico en la entidad culé tienen una premisa clara, que no es otra que para volver a ver la mejor versión del extremo habrá que dosificar sus esfuerzos, lo que implica un mayor tiempo en el banquillo.

Hansi Flick da las claves con Lamine Yamal

La principal figura de ese cuerpo técnico, Hansi Flick, dio pistas de estar en esa sintonía y al mismo tiempo se vio optimista con la recuperación que está viendo en su futbolista.

"Hay que gestionar su lesión. Tiene que entrenar, hacer tratamiento... No puedo decir que la lesión se haya acabado, viene y va. Y debe gestionarlo", dijo el DT.

Desde el Barça está el convencimiento que para evitar una recaída en la pubalgia, o no empeorarla, que le haga mejorar sus prestaciones, se debe seguir dosificando sus minutos.

Y esto apunta que Lamine Yamal que no jugará todos los partidos completos, como ya tenía habituado hacerlo, y debe acostumbrar su dinámica en esa dirección hasta que la situación de los dolores mejore.